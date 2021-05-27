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Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск

27.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

С 26 мая вступил в силу запрет на полеты между Киевом и Минском. Именно столица Беларуси была самым популярным пересадочным пунктом на пути в Украину из России. Также к утру 26 мая полеты, связанные с Беларусью, ограничила Канада, Швеция и Чехия. Что сейчас происходит внутри и вокруг Национального аэропорта Минск?

Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск

Национальный аэропорт Минск в последние годы для россиян был одним из самых удобных хабов, чтобы добраться до столицы Украины. В период пандемии россияне через Минск стали летать и в Турцию, и в Грузию, и в другие страны, авиасообщение с которыми закрывалось. Однако из-за ситуации с самолетом Ryanair этот хаб, видимо, тоже может закрыться или его работа будет существенно ограничена.

Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск

Больше десятка авиакомпаний уже объявили, что прекращают полеты над территорией Беларуси. Национальный белорусский перевозчик - "Белавиа" - остановил полеты в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону, Калининград.

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало авиакомпаниям Евросоюза, а также авиалиниям, не относящимся к странам ЕС, строить маршруты в обход воздушного пространства Беларуси.

Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск

Спустя трое суток после инцидента с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту, множество авиакомпаний приняли решение не летать больше в Беларусь или в воздушном пространстве страны.

Уже к 25 мая решение не летать над территорией Беларуси приняли, в частности, европейские Air Baltic, Air France, Finn Air, Wizz Air, а также азиатские All Nippon Airways и Singapore Airlines.

Вечером 24 мая главы государств Евросоюза по итогам саммита призвали Совет ЕС принять меры по закрытию воздушного пространства и доступа к аэропортам для Беларуси.

Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск

В ночь на 26 мая глава МИД Канады Марк Гарно и министр транспорта Омар Альгабра выпустили совместное заявление, в котором рекомендовали канадским авиакомпаниям избегать полетов в воздушном пространстве Беларуси. Ограничение оформлено через NOTAM - специальное уведомление для всех операторов и владельцев самолетов, зарегистрированных в Канаде.

26 мая Чехия приостановила работу "Белавиа" в стране - в этот день был выполнен последний рейс. Решение принял Совет безопасности Чехии, сообщает BBC.

Российский регулятор - Росавиация - 24 мая заявила, что полеты российских авиакомпаний над Беларусью выполняются в штатном режиме.

Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск

По данным Евроконтроля, которые цитировал Bloomberg, Беларусь взимает с авиакомпаний от 245 евро (за самолет Airbus SE A320) до 770 евро (за сверхбольшой A380) за использование воздушного пространства. В 2019 году Евроконтроль собрал от имени Беларуси 85 миллионов евро за аэронавигацию.

По оценке директора консалтинговой компании Friendly Avia Support Олександра Ланецкого, которую приводит Bloomberg, после запрета на полеты над Беларусью для европейских авиакомпаний страна может лишиться до половины сборов за авиатранзит. Также, по его мнению, "Белавиа" может потерять половину своей выручки, которая в 2020 году составила 210 млн долларов.

Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск

Со своей стороны заместитель генерального директора госпредприятия "Белаэронавигация" Валериан Гродь сказал Интерфаксу, что в среднем за сутки через воздушное пространство страны проходят 395-400 самолетов в начале недели (с понедельника по среду), а к концу недели их количество увеличивается до 500. По его словам, 24 мая воздушное пространство Беларуси пересекли 402 самолета - то есть трафик снизился незначительно.

При этом рейсы в Литву составляют лишь "небольшой процент трафика" через воздушное пространство Беларуси, говорит Гродь. Потенциальные потери авиатрафика из-за отказа ряда авиакомпаний использовать воздушное пространство Беларуси он оценивает на уровне около 5%.

Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск

Белорусские самолеты будут летать по нейтральному пространству, если ЕС не будет принимать борты "Белавиа", заявил Александр Лукашенко.

- Будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, нам никто это не запретит, - сказал Алексанлр Лукашенко в среду 26 мая в парламенте.

Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Источник: BBC

В "Белавиа" сообщили, что из-за санкций компания вынуждена оптимизировать штат, но массовых сокращений не будет.

Как сообщает Белсат, сегодня множество людей собралось в билетных кассах «Белавиа» в Минске. Вероятно, они возвращают билеты на отмененные рейсы.

Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск

В национальном аэропорту же наоборот наблюдается снижение трафика. Все залы выглядят полупустыми.

Какие рейсы «Белавиа» отменены? Как узнать, отменен ли ваш? Можно ли сдать билеты? Что вообще будет с авиакомпанией?

Вот здесь белорусский авиаперевозчик опубликовал памятку для пассажиров.

Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск

 
Теги: Минск
 
 
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С 26 мая вступил в силу запрет на полеты между Киевом и Минском. Именно столица Беларуси была самым популярным пересадочным пунктом на пути в Украину из России....
 
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