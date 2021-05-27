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Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск
27.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С 26 мая вступил в силу запрет на полеты между Киевом и Минском. Именно столица Беларуси была самым популярным пересадочным пунктом на пути в Украину из России. Также к утру 26 мая полеты, связанные с Беларусью, ограничила Канада, Швеция и Чехия. Что сейчас происходит внутри и вокруг Национального аэропорта Минск?
Национальный аэропорт Минск в последние годы для россиян был одним из самых удобных хабов, чтобы добраться до столицы Украины. В период пандемии россияне через Минск стали летать и в Турцию, и в Грузию, и в другие страны, авиасообщение с которыми закрывалось. Однако из-за ситуации с самолетом Ryanair этот хаб, видимо, тоже может закрыться или его работа будет существенно ограничена.
Больше десятка авиакомпаний уже объявили, что прекращают полеты над территорией Беларуси. Национальный белорусский перевозчик - "Белавиа" -
Европейское агентство по безопасности полетов (EASA)
Спустя трое суток после инцидента с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту, множество авиакомпаний приняли решение не летать больше в Беларусь или в воздушном пространстве страны.
Уже к 25 мая решение не летать над территорией Беларуси приняли, в частности, европейские Air Baltic, Air France, Finn Air, Wizz Air, а также азиатские All Nippon Airways и Singapore Airlines.
Вечером 24 мая главы государств Евросоюза по итогам саммита
В ночь на 26 мая глава МИД Канады Марк Гарно и министр транспорта Омар Альгабра выпустили совместное заявление, в котором рекомендовали канадским авиакомпаниям избегать полетов в воздушном пространстве Беларуси. Ограничение оформлено через NOTAM - специальное уведомление для всех операторов и владельцев самолетов, зарегистрированных в Канаде.
26 мая Чехия приостановила работу "Белавиа" в стране - в этот день был выполнен последний рейс. Решение принял Совет безопасности Чехии,
Российский регулятор - Росавиация - 24 мая заявила, что полеты российских авиакомпаний над Беларусью выполняются в штатном режиме.
По данным Евроконтроля, которые
По оценке директора консалтинговой компании Friendly Avia Support Олександра Ланецкого, которую приводит Bloomberg, после запрета на полеты над Беларусью для европейских авиакомпаний страна может лишиться до половины сборов за авиатранзит. Также, по его мнению, "Белавиа" может потерять половину своей выручки, которая в 2020 году составила 210 млн долларов.
Со своей стороны заместитель генерального директора госпредприятия "Белаэронавигация" Валериан Гродь сказал Интерфаксу, что в среднем за сутки через воздушное пространство страны проходят 395-400 самолетов в начале недели (с понедельника по среду), а к концу недели их количество увеличивается до 500. По его словам, 24 мая воздушное пространство Беларуси пересекли 402 самолета - то есть трафик снизился незначительно.
При этом рейсы в Литву составляют лишь "небольшой процент трафика" через воздушное пространство Беларуси, говорит Гродь. Потенциальные потери авиатрафика из-за отказа ряда авиакомпаний использовать воздушное пространство Беларуси он оценивает на уровне около 5%.
В национальном аэропорту же наоборот наблюдается снижение трафика. Все залы выглядят полупустыми.
Какие рейсы «Белавиа» отменены? Как узнать, отменен ли ваш? Можно ли сдать билеты? Что вообще будет с авиакомпанией?
Вот
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С 26 мая вступил в силу запрет на полеты между Киевом и Минском. Именно столица Беларуси была самым популярным пересадочным пунктом на пути в Украину из России....
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