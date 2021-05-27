Воздушная блокада Беларуси. Что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск

Спустя трое суток после инцидента с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту, множество авиакомпаний приняли решение не летать больше в Беларусь или в воздушном пространстве страны.

Уже к 25 мая решение не летать над территорией Беларуси приняли, в частности, европейские Air Baltic, Air France, Finn Air, Wizz Air, а также азиатские All Nippon Airways и Singapore Airlines.