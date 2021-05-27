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$4 тысячи за участок недалеко от Минска. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичском районе

27.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Заболотского сельсовета Смолевичского района Минской области. Участникам аукциона было предложено 4 лота, торгов не было ни по одному.

тысячи за участок недалеко от Минска. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичском районе
Фото использовано в качестве иллюстрации.

На лот № 1 – участок в д. Гончаровкапретендовал один человек. Площадь земельного надела составляет 14,9 сотки. Участок не имеет возможности подключения к инженерным сетям. Лот был оценен в 20.000 рублей, продан по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 21.000  рублей, или 8 379 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 – участок в д. Черниковщина – тоже заинтересовал одного человека. Он насчитывает 15 соток и имеет возможность подключения к сетям газо- и электроснабжения. При начальной цене 20.000 рублей продан за 21.000 рублей, или 8 379 долларов США.

На лот № 3 – участок в д. Старина – заявок не поступило. Площадь земельного надела насчитывает 11 соток. Он имеет возможность подключения к сетям электро- и водоснабжения. Начальная цена на лот составила 15.000 рублей.

На лот № 4 – участок в д. Подыгрушье – претендовал один  человек. Площадь надела без коммуникаций составляет 11,4 сотки. При начальной цене 10.000 рублей лот реализован единственному заявителю за 10.500 рублей, или 4 189   долларов США.

Организатором аукциона выступил Заболотский сельсовет.

Заболотский сельсовет расположен в 5 км на юго-запад от г. Смолевичи и 36 км от г. Минска по автомобильной дороге Смолевичи – Самохваловичи. Граничит с Драчковским, Озерицко-Слободским, Пекалинским сельсоветами и г. Смолевичи.

Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в г. Смолевичи состоится 7 июня.

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Теги: Минск
 
 
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