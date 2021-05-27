$4 тысячи за участок недалеко от Минска. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичском районе



Фото использовано в качестве иллюстрации.

На лот № 1 – участок в д. Гончаровка - претендовал один человек. Площадь земельного надела составляет 14,9 сотки. Участок не имеет возможности подключения к инженерным сетям. Лот был оценен в 20.000 рублей, продан по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 21.000 рублей, или 8 379 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 – участок в д. Черниковщина – тоже заинтересовал одного человека. Он насчитывает 15 соток и имеет возможность подключения к сетям газо- и электроснабжения. При начальной цене 20.000 рублей продан за 21.000 рублей, или 8 379 долларов США.

На лот № 3 – участок в д. Старина – заявок не поступило. Площадь земельного надела насчитывает 11 соток. Он имеет возможность подключения к сетям электро- и водоснабжения. Начальная цена на лот составила 15.000 рублей.

На лот № 4 – участок в д. Подыгрушье – претендовал один человек. Площадь надела без коммуникаций составляет 11,4 сотки. При начальной цене 10.000 рублей лот реализован единственному заявителю за 10.500 рублей, или 4 189 долларов США.

Организатором аукциона выступил Заболотский сельсовет.

Заболотский сельсовет расположен в 5 км на юго-запад от г. Смолевичи и 36 км от г. Минска по автомобильной дороге Смолевичи – Самохваловичи. Граничит с Драчковским, Озерицко-Слободским, Пекалинским сельсоветами и г. Смолевичи.

Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в г. Смолевичи состоится 7 июня.

Также читайте у нас:

Участок вблизи Минска за $ 5 тыс. — это реально. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичском районе