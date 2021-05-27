Госдолг Беларуси обвалился из-за инцидента с Ryanair. Будет ли дефолт?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Цены на долларовые еврооблигации Беларуси после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair упали до уровня осени 2020 года, когда в стране проходили массовые протесты. В этой ситуации, как полагают эксперты, возможности республики по рефинансированию внешних долгов напрямую связаны с Россией.

Может ли Минск рассчитывать на российский рынок и что ждет белорусский госдолг – разбирался корреспондент Sputnik Никита Чикунов.

Дешевеющие облигации

Выпуск долларовых облигаций Беларуси с погашением в 2031 году подешевел на 2,7 процентного пункта в понедельник, 24 мая. Об этом говорится в обзоре инвестиционного банка "ВТБ Капитал".

Свое падение десятилетние облигации продолжили во вторник, 25 мая. Они снизились до 90,94% от номинальной стоимости. Последний раз на таком уровне белорусские ценные бумаги торговались в сентябре 2020 года, когда в республике проходили масштабные протестные акции.

Нынешнее снижение цен связано с усилением политических рисков из-за вынужденной посадки самолета Ryanair. Американские и европейские держатели (которые суммарно владеют 83% белорусских облигаций – Sputnik), опасаясь возможного введения санкций против Минска, стали от них избавляться.

Однако, вопреки сообщениям СМИ, эта ситуация не приведет к тому, что Беларусь будет увеличивать выплаты по уже размещенным еврооблигациям (соответственно, терять деньги), замечает старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.

"Пострадают только инвесторы, которые эти облигации купили на момент размещения. Если они сейчас захотят их продать, то сделают это с убытком. Продадут дешевле, чем покупали. Беларусь же заплатит столько, сколько обещала изначально – без переплат", — объясняет он.

Однако, добавляет экономист, геополитическая напряженность ограничивает доступ белорусского правительства к международному рынку займов – разместить на нем новые облигации будет проблематично по причине низкого спроса.

Кредитное плечо от России

В ближайшей перспективе никаких новых размещений на Западе не будет, подтверждает профессор Белорусского государственного университета, экономист Михаил Ковалев. Последний крупный заем там республика взяла в июне 2020 года — на $1,25 млрд.

Сейчас возможности Беларуси по рефинансированию внешних долгов связаны только с Россией, считает Вадим Иосуб.

"Все возможные развороты в сторону России уже произошли. С середины 2020 года никакого сотрудничества по заимствованиям с мировым рынком у Беларуси не было. Страны Запада нам средств не предоставляли и не планируют этого делать. Россия де-факто единственный кредитор Минска. Я имею в виду межгосударственные кредиты, кредиты со стороны российских банков и ЕАБР", — говорит эксперт.

Он напоминает, что в середине мая президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о размещении в России облигаций на 100 млрд российских рублей ($1,4 млрд – Sputnik) для "рефинансирования внешнего государственного долга" (на 1 апреля госдолг составлял $18,1 млрд – Sputnik). До этого – в 2019 году – Минск размещал на российском рынке гособлигации на 10 млрд руб. ($135 млн).

При этом Вадим Иосуб сомневается, что все выпущенные облигации будут раскуплены инвесторами. По сравнению с международным рынком в России меньше инвестиционных фондов и компаний, готовых предоставить свои средства.

"Вряд ли Беларусь получит такие деньги в России. Тогда наши возможности по рефинансированию уменьшатся. Эти возможности и сейчас значительно сокращены из-за сужения базы потенциальных кредиторов", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Однако острой потребности в рефинансировании внешнего долга у Минска нет, считает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев. Выплаты по госдолгу (около $3,3 млрд в 2021 году – Sputnik) могут быть полностью покрыты за счет накопленных валютных остатков – это избавит страну от необходимости привлечения зарубежных средств.

Качественный заемщик

Для международного рынка Беларусь всегда была добросовестным заемщиком. Республика никогда не опаздывала с платежами и платила высокие проценты держателям еврооблигаций, говорит директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Как только вся история с задержанием оппозиционера осядет, мировой финансовый рынок будет готов одалживать деньги Беларуси под разумные проценты. Через какое-то время международные финансовые рынки снова откроются: все заходят заработать на белорусском госдолге, объясняет он.

В любом случае у Минска есть возможности для заимствования денег на альтернативных площадках: в России, у стран Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, замечает аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

"Ситуация с долларовыми облигациями носит спекулятивный характер и не отражает реальную ситуацию. Экономических оснований для снижения цены нет. Финансовая ситуация в Беларуси стабильная и страна не находится в изоляции. Западный рынок не был нашим единственным", — подчеркивает специалист.

По оценкам опрошенных Sputnik экспертов, в ближайшие годы российский рынок будет наиболее актуальным для Беларуси, поскольку возможности республики по привлечению денег в России расширяются с каждым годом. Нынешнее же падение еврооблигаций не принесет Минску дополнительных затрат при обслуживании валютного долга, резюмируют эксперты.