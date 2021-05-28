﻿ «О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное». 21.by
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«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

28.05.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На кладбище «Лесное» начались захоронения с марта 2021 года. Оно – 24-е в Минске в ведении «Спецкомбината КБО». Расположено между деревней Большой Тростенец и полигоном ТКО «Тростенецкий». Спустя два месяца после открытия объекта один из его участков на 1500 могил, выделенный под захоронения, уже занят примерно на треть. Realt.by побывал на новом кладбище и узнал, как скоро оно может заполниться, а также выяснил, как относятся к такому соседству жители ближайшей деревни.

«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

"Обыкновенное городское кладбище, без изысков и эксклюзива"

В ритме интенсивно развивающегося Минска и типичной городской суеты порой забываешься: живешь, словами писателя Бориса Акунина, «со всех сторон окруженный мертвецами».

«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

В случае с кладбищем «Лесное» забыться еще проще. Оно окружено полем с одной стороны и небольшим лесом, отделяющим его от полигона ТКО «Тростенецкий», а грунтовая дорога, ведущая к некрополю, лишь неприметный съезд с трассы М4. По дороге мы с фотографом едем за похоронным кортежем и, соблюдая приметы, на обгон не идем. От трассы до кладбища - около полутора километров.

«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»
«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

Большая парковка, длинный серый забор, въезд, возле которого сейчас стоят временные вагончики для администрации кладбища. Здесь встречаем заведующего и других работников. На разговор они идут с подозрением и не скрывают недоверия. Заведующий диктует:

У нас красивое современное кладбище. А все данные о нем вы найдете в интернете. Мы уже все рассказали. Говорить не о чем. Никаких секретов нет, обыкновенное городское кладбище, без изысков и эксклюзива.

«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

С этими словами он нас отпускает, но дает разрешение посмотреть объект. 

Много мест, удобства, стройка

«Лесное» рассчитано более чем на 42.000 захоронений. Белоснежные колумбарии начинают заполняться урнами с прахом и небольшими могильными плитами. Яркие искусственные цветы и лампадки напоминают о том, что совсем недавно была Радоница.

«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

Судя по количеству захоронений в земле, минчане пока не отдают предпочтение кремации. Статистика «Спецкомбината КБО», напротив, говорит, что прощаются с родственниками таким методом более 60% жителей столицы.

«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»
«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

Кладбище сделано с удобствами – ровные дорожки с указателями, мусорные контейнеры, огражденные бетонным забором, биотуалеты. Если бы не шум инструментов на участке, где завершается строительство административно-бытового корпуса, была бы абсолютная тишина. К слову, ни полигона, ни деревни возле кладбища не видно. Лишь вдалеке, со стороны Минска, возвышаются многоквартирные жилые дома и трубы промзоны.

«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»
«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»
«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

При прощании с администрацией спрашиваем, какими темпами кладбище заполнится и как скоро понадобится новое.

Поймите правильно, никто с точностью не определит, как скоро это произойдет, – говорит заведующий.

Зависит же от того, как люди живут и как умирают… – подмечает один из работников кладбища.

«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

Провожает нас заведующий откровением: кладбища скоро посещать будет некому:

Работал раньше на старых кладбищах. Я же вижу, кто ходит посещать умерших. Люди от 50 и старше. А молодые только в социальных сетях существуют…

«С таким соседством до сих пор сложно смириться»

Улицу Заречную, самую близкую в деревне Большой Тростенец к кладбищу, отделяет от "Лесного" около 700 метров поля, засеянного рапсом. Благодаря то ли растительности, то ли едва выраженной холмистости, кладбища из деревни не видно.

«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

Впрочем, такой аргумент местных в деревне не утешает. Жительница Большого Тростенца Светлана Самодиновна с двоюродным внуком не спеша идут домой по улице Новой, второй по близости к кладбищу. Она утверждает: с таким соседством до сих пор сложно смириться.

Бедненький наш Тростенец в войну был. Мы окружены памятниками и кладбищами. И полигонами с отходами. Больше ничего рядом нет. Мы раньше и не думали, что новое кладбище так близко будет. А теперь что сделаешь?

Светлана Самодиновна беспокоится: и она, и соседи на своих участках рядом с полем возделывают огороды.

«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

Не окажутся ли грунтовые воды с кладбища в наших огородах? Посмотрите, как дороги в деревне затоплены, приходится чуть ли не на заборы лезть, чтобы лужи обойти. Сейчас вода хорошая в деревне, отличная. Раньше перебои были постоянно, привозили воду цистернами. Скважину сделали для нас отдельную, говорят, недалеко от этого кладбища.

Здесь родился, здесь и умру

Близость Большого Тростенца к Минску выдает лишь гул, доносящийся от кольцевой дороги. В деревне ветхие хаты граничат с богатыми коттеджам, придорожные клумбы, сделанные из пластиковых бутылок, сменяют высокие кирпичные заборы. Здесь другая, размеренная жизнь, не без домашних хлопот.

«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

Житель улицы Новой, пенсионер Валерий Анатольевич, призадумавшись, стоит у себя во дворе, глядя на груду досок. Работы - непочатый край. Он улыбается нам радушно, но общается через забор.

Не знаю, кому кладбище мешает. Мне нет. Оно там, – показывает рукой в сторону поля. – Возле полигона. Главное, что дорога к кладбищу сделана не через нашу деревню, а отдельная.

«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

Живет Валерий Анатольевич здесь всю жизнь. Вспоминает, как ходил в местную школу, построенную еще до Великой Отечественной войны.

А кладбище новое… Ближе и мне будет место прилечь. Считай, возле дома похоронят, – не расстается мужчина с жизненным оптимизмом.

«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

"Лучше бы нам дороги нормальные сделали"

Местная жительница Наталья Федоровна сгребает скошенную траву перед своим домом. Когда речь заходит о кладбище, она говорит, что была против его строительства.

«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

– В деревне же дети живут, здесь экология должна быть хорошая. А у нас и полигон есть, и вода была непригодная, теперь еще и кладбище рядом. Я на нем еще не была. Летом по грибы пойду, посмотрю, что там происходит. Двоюродный мой брат там жену в марте похоронил.

Спустя время к нашей беседе присоединяется Светлана Самодиновна. Она, как оказалось, соседка Натальи Федоровны. Женщин волнует не столько кладбище. Проблема номер один в деревне – дороги.

«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

– Только на нашей улице новый асфальт не положили. Ямы большие: ни пройти, ни проехать. Пройдут дожди – сразу лужи метровые. Обещали в этом году дорогу сделать, – сетует Наталья Федоровна.

«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

Соседка ее поддерживает:

– Живем мы возле города, а будто и в тундре забытой. А кладбище построили. Так кто бы у нас спросил? Быстро его сделали. И очень красивым. Плитка выложена… Во дворе нет такой. О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых.

«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

«Опасения жителей напрасны»

В разговоре по телефону заместитель директора по идеологической работе КУП «Спецкомбинат КБО» Сергей Тур утверждает: опасения жителей, проживающих в деревне, напрасны. Он приводит выдержку из статьи 19 Закона «О погребении и похоронном деле» от 8 января 2015 года:

– Согласно требованиям к созданию мест погребения, размер минимального расстояния между создаваемым местом погребения и границей жилой застройки, садоводческого товарищества, дачного кооператива, зоны отдыха, относящейся к природным территориям, подлежащим специальной охране, устанавливается: для кладбищ, территория которых составляет более 20 гектаров, – 500 метров; для кладбищ, территория которых составляет от 10 до 20 гектаров, – 300 метров и так далее. Территория кладбища «Лесное» занимает более 30 гектаров.

«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

Что касается сроков заполнения кладбища, Сергей Тур отмечает, что все зависит от строительства и размера его территории. Объясняет на примерах других кладбищ:

– Территория кладбища «Северное» составляет более 100 гектаров. Оно открылось в 1971 году. До настоящего времени там происходят захоронения. Кладбище «Западное» открыто в 2003 году. Его территория составляет более 40 гектаров. На нем еще остались трех- и четырехместные сектора для захоронения.

 
Теги: Минск
 
 
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На кладбище «Лесное» начались захоронения с марта 2021 года. Оно – 24-е в Минске в ведении «Спецкомбината КБО». Расположено между деревней Большой Тростенец и...
 
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