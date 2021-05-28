«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»

Впрочем, такой аргумент местных в деревне не утешает. Жительница Большого Тростенца Светлана Самодиновна с двоюродным внуком не спеша идут домой по улице Новой, второй по близости к кладбищу. Она утверждает: с таким соседством до сих пор сложно смириться.

– Бедненький наш Тростенец в войну был. Мы окружены памятниками и кладбищами. И полигонами с отходами. Больше ничего рядом нет. Мы раньше и не думали, что новое кладбище так близко будет. А теперь что сделаешь?

Светлана Самодиновна беспокоится: и она, и соседи на своих участках рядом с полем возделывают огороды.