"Белавиа" не сможет летать через Украину с 29 мая

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая - Sputnik. Кабмин Украины в пятницу одобрил закрытие своего воздушного пространства для "Белавиа", запрет вступит в силу с полуночи 29 мая, сообщает РБК-Украина.

Соответствующее поручение дано Министерству инфраструктуры и "Украэроруху". Эти структуры, а также МИД Украины должны официально уведомить Беларусь о своем решении.

Таким образом, с 29 мая лайнеры "Белавиа" не смогут летать над Украиной. С 26 мая южные соседи ввели запрет только на прием белорусских и отправку своих самолетов в Минск.

После инцидента c Ryanair в минувшее воскресенье и введенных ограничений, Украина оставалась единственным окном для рейсов "Белавиа" в Европу. Национальный перевозчик, в частности, еще мог летать в Стамбул, Ларнаку, Белград и Будапешт.

Кроме того, закрытие южного направления ведет к сворачиванию чартерной полетной программы "Белавиа" в Турцию, Египет, Черногорию, Тунис и Албанию.

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