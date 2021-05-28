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"Белавиа" не сможет летать через Украину с 29 мая
28.05.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая - Sputnik. Кабмин Украины в пятницу одобрил закрытие своего воздушного пространства для "Белавиа", запрет вступит в силу с полуночи 29 мая, сообщает РБК-Украина.
Соответствующее поручение дано Министерству инфраструктуры и "Украэроруху". Эти структуры, а также МИД Украины должны официально уведомить Беларусь о своем решении.
Таким образом, с 29 мая лайнеры "Белавиа" не смогут летать над Украиной. С 26 мая южные соседи ввели
После инцидента c Ryanair в минувшее воскресенье и введенных ограничений, Украина оставалась единственным окном для рейсов "Белавиа" в Европу. Национальный перевозчик, в частности, еще мог летать в Стамбул, Ларнаку, Белград и Будапешт.
Кроме того, закрытие южного направления ведет к сворачиванию чартерной полетной программы "Белавиа" в Турцию, Египет, Черногорию, Тунис и Албанию.
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Киев с 29 мая закроет украинское небо для белорусских самолетов. Ранее Украина оставалась единственным окном для рейсов "Белавиа" в Европу.
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