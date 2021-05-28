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Самый дешевый электромобиль мира может появиться в Европе
28.05.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Самый дешевый электромобиль мира может появиться в Европе. Автомобиль стоимостью 10 тысяч евро уже произвел настоящий фурор на китайском рынке, правда, в Поднебесной он стоит вдвое меньше. Разница в цене обусловлена более высоким уровнем безопасности европейской и китайской моделей. Технические характеристики дешевого зеленого авто пока не озвучиваются. Известно, что его максимальная скорость составит всего 105 км/ч, а запас хода на одной зарядке аккумулятора превысит 200 км.
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Самый дешевый электромобиль мира может появиться в Европе. Автомобиль стоимостью 10 тысяч евро уже произвел настоящий фурор на китайском рынке, правда, в...
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