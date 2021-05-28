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Tesla обсуждает покупку завода по производству чипов

28.05.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Tesla обсуждает покупку завода по производству чипов на фоне их мирового дефицита. Аналитики считают, что завод требует слишком больших инвестиций. Его покупка и запуск производства может стоить до $ 20 млрд. В 2020-м  мировые автопроизводители столкнулись с проблемами из-за нехватки чипов. По данным Bloomberg, в этом году упущенная выгода автопроизводителей составит свыше $ 60 млрд.


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Tesla обсуждает покупку завода по производству чипов на фоне их мирового дефицита. Аналитики считают, что завод требует слишком больших инвестиций. Его покупка и...
 
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