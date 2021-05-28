ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нефть Brent подешевела до $ 68,47 на фоне укрепления доллара

28.05.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Нефть Brent подешевела до $ 68,5. Давление на рынок оказывает укрепление доллара. Также поддержку нефтяным ценам оказывают данные Минэнерго США, которые показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе более чем на 1,5 млн баррелей. 


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нефть Brent подешевела до $ 68,5. Давление на рынок оказывает укрепление доллара. Также поддержку нефтяным ценам оказывают данные Минэнерго США, которые показали...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«О нас, живых, тоже надо думать, а не только о мертвых». Что говорят жители деревни Большой Тростенец под Минском о новом кладбище «Лесное»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by