Купил старый деревянный дом, сделал самовольную реконструкцию и пытается продать. Кто будет платить штраф - старый или новый собственник?

Как купить незаконно перестроенный дом и избежать проблем? Как остаться в социальном жилье после развода? Как купить земельный участок без строений? Подборка самых интересных тем из рубрики «Вопрос-Ответ» на Realt.by.
- Добрый день! Да, можете обратиться в сельский совет признать жилой дом непригодным для проживания и перевести решением исполнительного комитета в хоз. постройку. В дальнейшем в установленном порядке вам необходимо получить разрешение на постройку нового дома.
Здравствуйте. Есть такой вопрос. Изымают земельный участок с домом для государственных нужд в Минске. В доме прописан дедушка, мама, собственник и человек, который не имеет родства к собственнику и другим лицам, прописанным там. При сносе дома только собственник имеет право на жильё или компенсацию, которую дадут взамен, или родственники тоже могут на это претендовать? Дом получил после смерти отца, бабушка и дедушка, которые тоже претендовали на право собственности, отказались от наследства в пользу действующего собственника.
- В соответствии с частью первой пункта 11 Указа Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 58 «О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд», в случае выбора гражданином, являющимся собственником сносимых жилого дома (квартиры), строений, сооружений и насаждений при них (доли в праве общей собственности на соответствующее недвижимое имущество), права на получение денежной компенсации это право может быть реализовано с согласия совершеннолетних членов его семьи, зарегистрированных по месту жительства в подлежащем сносу жилом доме (квартире), и органов опеки и попечительства, если в подлежащем сносу жилом доме (квартире) зарегистрированы несовершеннолетние члены семьи собственника, признанные находящимися в социально опасном положении либо нуждающимися в государственной защите, или в жилом доме (квартире) проживают граждане, признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности судом, или этот жилой дом (квартира) закреплен за детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей.
В соответствии с пунктом 15 Указа Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 58 «О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд», в случае выбора гражданином, являющимся собственником сносимого объекта недвижимого имущества, права на получение в собственность жилого дома или квартиры типовых потребительских качеств вместо подлежащего сносу объекта недвижимого имущества члены его семьи, зарегистрированные по месту жительства в сносимом жилом доме (квартире), и иные граждане, имеющие право владения и пользования этим объектом недвижимого имущества, приобретают право владения и пользования передаваемым собственнику жилым домом (квартирой) на тех же условиях, на которых они занимали прежний жилой дом (квартиру).
В соответствии с частью второй пункта 19 Указа Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 58 «О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд», при выборе организацией или гражданином, являвшимися собственниками сносимого объекта недвижимого имущества, права на получение денежной компенсации это право может быть реализовано при предоставлении ими гражданам, зарегистрированным по месту жительства в подлежащем сносу жилом доме (квартире), жилого дома или квартиры типовых потребительских качеств на тех же условиях, на которых они занимали подлежащий сносу жилой дом (квартиру).
Таким образом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь члены Вашей семьи, зарегистрированные по месту жительства в сносимом жилом доме, и иной гражданин, имеющий право владения и пользования этим домом, приобретут право владения и пользования передаваемым собственнику жилым домом (квартирой) на тех же условиях, на которых они занимали прежний жилой дом.
То есть собственниками полученного жилого помещения они не станут, но будут иметь право владения и пользования (собственнику кроме права владения и пользования принадлежит еще и право распоряжения своим имуществом) передаваемым Вам жилым домом (квартирой) на тех же условиях, на которых они занимали прежний жилой дом.
При выборе денежной компенсации ситуация немного сложнее, претендовать на часть денежной компенсации они не смогут, однако, во-первых, право на получение денежной компенсации может быть реализовано только с согласия совершеннолетних членов Вашей семьи, зарегистрированных по месту жительства в подлежащем сносу жилом доме. Во-вторых, Вы можете получить денежную компенсацию, только если предоставите гражданам, зарегистрированным по месту жительства вместе с Вами, жилой дом или квартиру типовых потребительских качеств на тех же условиях, на которых они занимали подлежащее сносу жилье.
Здравствуйте, смотрели участки под постройку дома, нашли подходящий вариант, решили узнать по цене и узнали одну особенность. Этот участок достался по наследству девушке, которая его продаёт. На самом участке нет никаких строений и, исходя из этого, его продажа невозможна. Что нужно сделать, чтобы можно было продать участок?
Отвечает Менеджер по загородной недвижимости «ТВОЯ СТОЛИЦА АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» Лариса Самусенкова:
- Здравствуйте. Сделать фундамент и законсервировать, или построить дом и зарегистрировать его.
Здравствуйте. Хотим купить частный дом, но есть нюансы. По плану это деревянный дом. Но хозяин сделал самовольную реконструкцию дома (обложил его кирпичом, пристроил несколько комнат, сменил крышу, сделал мансарду под второй этаж). Внутри дома, чистовой отделки нет, воды, света, газа тоже нет (но до реконструкции всё было). Подскажите, пожалуйста, сможет ли он этот дом сейчас продать нам, или ему нужно все свои действия узаконить? Грозит ли ему штраф? Или он может продать этот дом как есть, а мы потом будем это всё регистрировать? Помогите, пожалуйста, разобраться.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. С 2010 по 2014 год жила в Минске с временной регистрацией как студент. В 2012 году устроилась в гос. учреждение на работу и по сегодняшний день (май 2021 года) работаю в этом учреждении, в 2014 оставалась как молодой специалист на 2 года здесь же. Но с 2014 года нет документов, о проживании в Минске. Только на основании трудовой книжки, хотя с 2010 общий стаж проживания в Минске уже 10 лет. Могу ли я становиться на очередь на жилье в Минске?
- В соответствии с подпунктами 1.4 и 1.5 пункта 1 статье 37 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З, не принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий граждане:
· прибывшие в город Минск из других населенных пунктов и имеющие менее десяти лет регистрации по месту жительства в городе Минске (за исключением супругов, несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей, а также вселенных в установленном порядке и проживающих совместно нетрудоспособных родителей как собственника, нанимателя жилого помещения, гражданина, являющегося членом организации застройщиков, так и членов их семей, принимаемых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в качестве членов семьи гражданина, имеющего место жительства в городе Минске, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, молодых рабочих (служащих), молодых специалистов, получивших профессионально-техническое, среднее специальное, высшее или послевузовское образование за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, прибывших по распределению, направленных на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, независимо от даты их прибытия, граждан, прибывших в город Минск из других населенных пунктов в связи с назначением на должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, а также иных лиц в соответствии с законодательными актами);
· по месту работы (службы), прибывшие в город Минск из других населенных пунктов, а также работающие в организациях, расположенных в городе Минске, рабочее место которых находится в другом населенном пункте, в течение десяти лет со дня начала работы (службы) в организациях, расположенных в городе Минске (за исключением указанных в подпункте 1.4 настоящего пункта детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, молодых рабочих (служащих), молодых специалистов, граждан, прибывших в город Минск из других населенных пунктов в связи с назначением на должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, а также иных лиц в соответствии с законодательными актами).
В соответствии с пунктом 16 Положения о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 07 сентября 2007 г. № 413 «О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту пребывания», регистрация гражданина по месту жительства осуществляется путем проставления штампа о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность, а также внесения сведений о гражданине в карточку регистрации (за исключением несовершеннолетних граждан, не имеющих паспортов граждан Республики Беларусь или вида на жительство в Республике Беларусь). Соответственно регистрация по месту жительства и подтверждается наличием штампа о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность.
Таким образом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, так как у Вас нет документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства в Минске с 2014 года, то есть, нет штампа в паспорте о регистрации в Минске, исходя из описанной ситуации десятилетний ценз применительно к постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства в Вашей ситуации не то, что не истек, он даже и не начинался.
Ваша временная регистрация, то есть регистрация по месту пребывания с 2010 по 2014 годы для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства вообще никак не учитывается и в зачет не идет.
Следовательно, по месту жительства в Минске стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий Вы не сможете.
Если Вы работаете в Минске и по месту работы (службы) ведется данный учет, то в следующем году у Вас истечет десятилетний ценз по месту работы (службы), и Вы можете подавать документы на постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы (службы).
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, информацию, я проживаю с мужем в социальной квартире, прописаны тоже в этой квартире, нанимателем является мой муж, он хочет расторгнуть брак. Выселят ли меня и детей с квартиры после расторжения брака, если один из детей инвалид, а я считаюсь опекуном, что мне делать?
- Добрый день. Квартира выделялась на семью. Если вы не выселитесь добровольно суд всегда примет сторону несовершеннолетних. Я вам рекомендую не выселяться и обратиться в Администрацию города (Исполнительный комитет) за разъяснениями. Возможно, они именно вам предоставят другую квартиру меньшей площади. Не отчаивайтесь, успехов вам.