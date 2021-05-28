Купил старый деревянный дом, сделал самовольную реконструкцию и пытается продать. Кто будет платить штраф - старый или новый собственник?

Как можно сделать, чтобы не сносить старый дом, а построить рядом новый? Например, можно ли как-нибудь его переоформить в хоз. постройку, в нем проживать, и строить рядом новый?

Отвечает директор ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская:

- Добрый день! Да, можете обратиться в сельский совет признать жилой дом непригодным для проживания и перевести решением исполнительного комитета в хоз. постройку. В дальнейшем в установленном порядке вам необходимо получить разрешение на постройку нового дома.

Здравствуйте. Есть такой вопрос. Изымают земельный участок с домом для государственных нужд в Минске. В доме прописан дедушка, мама, собственник и человек, который не имеет родства к собственнику и другим лицам, прописанным там. При сносе дома только собственник имеет право на жильё или компенсацию, которую дадут взамен, или родственники тоже могут на это претендовать? Дом получил после смерти отца, бабушка и дедушка, которые тоже претендовали на право собственности, отказались от наследства в пользу действующего собственника.

Отвечает юрист, риэлтер агентства недвижимости «Этажи» Дмитрий Хмыль:

- В соответствии с частью первой пункта 11 Указа Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 58 «О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд», в случае выбора гражданином, являющимся собственником сносимых жилого дома (квартиры), строений, сооружений и насаждений при них (доли в праве общей собственности на соответствующее недвижимое имущество), права на получение денежной компенсации это право может быть реализовано с согласия совершеннолетних членов его семьи, зарегистрированных по месту жительства в подлежащем сносу жилом доме (квартире), и органов опеки и попечительства, если в подлежащем сносу жилом доме (квартире) зарегистрированы несовершеннолетние члены семьи собственника, признанные находящимися в социально опасном положении либо нуждающимися в государственной защите, или в жилом доме (квартире) проживают граждане, признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности судом, или этот жилой дом (квартира) закреплен за детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей.

В соответствии с пунктом 15 Указа Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 58 «О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд», в случае выбора гражданином, являющимся собственником сносимого объекта недвижимого имущества, права на получение в собственность жилого дома или квартиры типовых потребительских качеств вместо подлежащего сносу объекта недвижимого имущества члены его семьи, зарегистрированные по месту жительства в сносимом жилом доме (квартире), и иные граждане, имеющие право владения и пользования этим объектом недвижимого имущества, приобретают право владения и пользования передаваемым собственнику жилым домом (квартирой) на тех же условиях, на которых они занимали прежний жилой дом (квартиру).

В соответствии с частью второй пункта 19 Указа Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 58 «О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд», при выборе организацией или гражданином, являвшимися собственниками сносимого объекта недвижимого имущества, права на получение денежной компенсации это право может быть реализовано при предоставлении ими гражданам, зарегистрированным по месту жительства в подлежащем сносу жилом доме (квартире), жилого дома или квартиры типовых потребительских качеств на тех же условиях, на которых они занимали подлежащий сносу жилой дом (квартиру).

Таким образом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь члены Вашей семьи, зарегистрированные по месту жительства в сносимом жилом доме, и иной гражданин, имеющий право владения и пользования этим домом, приобретут право владения и пользования передаваемым собственнику жилым домом (квартирой) на тех же условиях, на которых они занимали прежний жилой дом.

То есть собственниками полученного жилого помещения они не станут, но будут иметь право владения и пользования (собственнику кроме права владения и пользования принадлежит еще и право распоряжения своим имуществом) передаваемым Вам жилым домом (квартирой) на тех же условиях, на которых они занимали прежний жилой дом.

При выборе денежной компенсации ситуация немного сложнее, претендовать на часть денежной компенсации они не смогут, однако, во-первых, право на получение денежной компенсации может быть реализовано только с согласия совершеннолетних членов Вашей семьи, зарегистрированных по месту жительства в подлежащем сносу жилом доме. Во-вторых, Вы можете получить денежную компенсацию, только если предоставите гражданам, зарегистрированным по месту жительства вместе с Вами, жилой дом или квартиру типовых потребительских качеств на тех же условиях, на которых они занимали подлежащее сносу жилье.

Здравствуйте, смотрели участки под постройку дома, нашли подходящий вариант, решили узнать по цене и узнали одну особенность. Этот участок достался по наследству девушке, которая его продаёт. На самом участке нет никаких строений и, исходя из этого, его продажа невозможна. Что нужно сделать, чтобы можно было продать участок?

Отвечает Менеджер по загородной недвижимости «ТВОЯ СТОЛИЦА АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» Лариса Самусенкова:

- Здравствуйте. Сделать фундамент и законсервировать, или построить дом и зарегистрировать его.