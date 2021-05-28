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Чистая вода и тепло - новые технологии для сферы ЖКХ на выставке в Минске
28.05.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
О качестве воды, новых технологиях в отоплении и в целом услугах ЖКХ в эти дни говорят на специализированной выставке "Вода и тепло". Это ведущее отраслевое мероприятие Беларуси, которое объединяет поставщиков и производителей технологий и оборудования для современного водо- и теплоснабжения. Эти вопросы всегда на контроле.
Как заявлял не единожды регулятор, 100% потребителей в Беларуси к концу 2025 года должны быть обеспечены качественной питьевой водой. Это одна из основных социальных задач, которая решается силами ЖКХ и облисполкомами. На контроле и тарифы. Ориентир - чтобы жировка не тяжелела более чем на 5 долларов за год. При этом важна и окупаемость услуг. Обо всем этом мы спросили у министра прямо на выставочной площадке.
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О качестве воды, новых технологиях в отоплении и в целом услугах ЖКХ в эти дни говорят на специализированной выставке "Вода и тепло". Это ведущее отраслевое...
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