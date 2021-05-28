Источник материала: БT

О взаимодействии торговли, фермеров и крупных сельхозпроизводителей будут говорить и на выставке "Белагро". Традиционно она проходит в первый месяц лета, и это самый масштабный агропромышленный смотр на постсоветском пространстве. Здесь собираются лучшие в отрасли из Беларуси, а также ждем гостей из других стран, чтобы поделиться опытом, обсудить тенденции на рынке. На этот раз у "Белагро" новая площадка - китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

Экспозицию разместят в закрытом павильоне выставочного центра, а также на открытом пространстве возле него. Помимо этого, ждет и большая деловая программа, бизнесмены обсудят и мировые цены на продукты питания, перспективные рынки для каждой страны, сертификацию продукции и новые тенденции в этой сфере. Подробней о форуме спросим сейчас у заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексея Богданова. Он гость "Сферы интересов" .



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