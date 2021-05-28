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Алексей Богданов о новых тенденциях на рынке в программе "Сфера интресов"
28.05.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
О взаимодействии торговли, фермеров и крупных сельхозпроизводителей будут говорить и на выставке "Белагро". Традиционно она проходит в первый месяц лета, и это самый масштабный агропромышленный смотр на постсоветском пространстве. Здесь собираются лучшие в отрасли из Беларуси, а также ждем гостей из других стран, чтобы поделиться опытом, обсудить тенденции на рынке. На этот раз у "Белагро" новая площадка - китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".
Экспозицию разместят в закрытом павильоне выставочного центра, а также на открытом пространстве возле него. Помимо этого, ждет и большая деловая программа, бизнесмены обсудят и мировые цены на продукты питания, перспективные рынки для каждой страны, сертификацию продукции и новые тенденции в этой сфере. Подробней о форуме спросим сейчас у заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексея Богданова. Он гость
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О взаимодействии торговли, фермеров и крупных сельхозпроизводителей будут говорить и на выставке "Белагро". Традиционно она проходит в первый месяц лета, и это...
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