На Мозырском НПЗ проведут капитальный ремонт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Мозырский нефтеперерабатывающий завод с 1 июня начинает капитальный ремонт, предприятие будет обеспечивать потребителей внутри страны и на экспортных направлениях "пропорционально снижению загрузки".

О том, что предприятие вступает в капитальный ремонт, потребители продукции НПЗ были предупреждены заблаговременно, рассказали в пресс-службе заводчан.

"Достаточный уровень технической оснащенности, оптимизация производственных процессов, наличие мощного резервуарного парка, позволяющего накапливать готовые нефтепродукты, оптимизация работ по капитальному ремонту позволят предприятию обеспечить потребителей на внутреннем рынке и экспортных направлениях пропорционально снижению объемов загрузки", - говорится в сообщении.

На Мозырском НПЗ отметили, что во время подготовки к ремонту отдельные производственные установки заблаговременно выводились из технологического процесса для проведения необходимых операций.

В январе этого года завод завершил свою очередную модернизацию . По данным на конец 2020-го, предприятие перерабатывало нефть из России, Азербайджана, Украины, Литвы, Норвегии и Саудовской Аравии. Больше всего – из России.