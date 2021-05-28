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На Мозырском НПЗ проведут капитальный ремонт
28.05.2021 17:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая – Sputnik. Мозырский нефтеперерабатывающий завод с 1 июня начинает капитальный ремонт, предприятие будет обеспечивать потребителей внутри страны и на экспортных направлениях "пропорционально снижению загрузки".
О том, что предприятие вступает в капитальный ремонт, потребители продукции НПЗ были предупреждены заблаговременно, рассказали в пресс-службе заводчан.
© Sputnik / Алексей Даничев
"Достаточный уровень технической оснащенности, оптимизация производственных процессов, наличие мощного резервуарного парка, позволяющего накапливать готовые нефтепродукты, оптимизация работ по капитальному ремонту позволят предприятию обеспечить потребителей на внутреннем рынке и экспортных направлениях пропорционально снижению объемов загрузки", - говорится в сообщении.
На Мозырском НПЗ отметили, что во время подготовки к ремонту отдельные производственные установки заблаговременно выводились из технологического процесса для проведения необходимых операций.
В январе этого года завод
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Предприятие, по данным на конец 2020 года, получало и перерабатывало нефть из России, Азербайджана, Украины, Литвы, Норвегии и Саудовской Аравии.
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