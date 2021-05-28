"Белавиа" приостановила рейсы в Белград, Будапешт и Кишинев

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая ― Sputnik. "Белавиа" приостановила выполнение регулярных рейсов в Белград, Будапешт и Кишинев из-за того, что Украина и Евросоюз внесли запрет на использование воздушного пространства, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Полеты приостановлены с 29 мая по 30 июня текущего года.

Ранее стало известно, что с 27 мая по 30 октября 2021 года "Белавиа" также отменяет рейсы в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону, Калининград.

Кабмин Украины в пятницу одобрил закрытие своего воздушного пространства для "Белавиа", запрет вступит в силу с полуночи 29 мая. Ранее южные соседи ввели запрет на прием белорусских и отправку своих самолетов в Минск.

После инцидента c Ryanair в минувшее воскресенье и введенных ограничений, Украина оставалась единственным окном для рейсов "Белавиа" в Европу. Национальный перевозчик, в частности, еще мог летать в Стамбул, Ларнаку, Белград и Будапешт.

Под вопросом оказывается чартерная полетная программа "Белавиа" в Черногорию, Албанию и Тунис. В Турцию и Египет можно лететь через Россию.

Украина, как и другие страны Европы, ввела ограничения после задержания в аэропорту Минска Романа Протасевича , экс-главреда признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "NEXTA". Он был на борту самолета Ryanair "Афины-Вильнюс", который 23 мая экстренно сел в Беларуси из-за сообщения о заложенной бомбе, которое позже не подтвердилось.

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