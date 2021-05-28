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"Белавиа" приостановила рейсы в Белград, Будапешт и Кишинев
28.05.2021 18:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая ― Sputnik. "Белавиа" приостановила выполнение регулярных рейсов в Белград, Будапешт и Кишинев из-за того, что Украина и Евросоюз внесли запрет на использование воздушного пространства, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Полеты приостановлены с 29 мая по 30 июня текущего года.
Ранее стало известно, что с 27 мая по 30 октября 2021 года "Белавиа" также отменяет рейсы в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону, Калининград.
Кабмин Украины в пятницу одобрил
После инцидента c Ryanair в минувшее воскресенье и введенных ограничений, Украина оставалась единственным окном для рейсов "Белавиа" в Европу. Национальный перевозчик, в частности, еще мог летать в Стамбул, Ларнаку, Белград и Будапешт.
Под вопросом оказывается чартерная полетная программа "Белавиа" в Черногорию, Албанию и Тунис. В Турцию и Египет можно лететь через Россию.
Украина, как и другие страны Европы, ввела ограничения после задержания в аэропорту Минска Романа
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Ранее из-за экстренной посадки самолета компании Ryanair во время рейса "Афины-Вильнюс" ряд стран запретил белорусским воздушным судам летать над своей территорией.
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