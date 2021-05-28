Беларусь готова снять барьеры в торговле с Украиной, но есть условия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая - Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси пояснило, чем вызвано введение лицензирования импорта отдельных товаров из Украины, рассказало, на каких условиях эта мера может быть отменена.

Беларусь устанавливает разовое лицензирование импорта отдельных товаров из Украины (постановление Совмина № 292 от 26 мая). По информации МИД, решение вызвано тем, что Украина систематически нарушает режим свободной торговли.

"Мы все давно договорились о том, что зона свободной торговли предполагает свободное движение товаров. Ни в каком виде, никакими оговорками данным договором не предусмотрено введение каких-либо тарифных ограничений в отношении продукции друг друга", – заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов.

Подобных меры – реакция на принятые ранее решения Украиной. Сначала белорусскую сторону насторожило введение пошлины на некоторые позиции белорусской металлопродукции. Предлогом, по данным белорусского МИД, стало "якобы недружественные и дискриминационные шаги со стороны Беларуси".

Затем в мае белорусская сторона ввела пошлины на белорусскую колесную технику. Помимо этих двух примеров Гурьянов приводит и другие: антдемпинговых и спецзащитных мер со стороны Украины еще восемь. Они касаются пошлин на спички, крахмал, строительные материалы, цемент, лампы накаливания – большой список белорусской продукции.

"Мы многократно предлагали украинской стороне… использовать механизмы для снятия барьеров, пояснять позиции сторон. Ни разу украинская сторона не захотела ответить на наши обращения, и лишь в единичных случаях уже после принятия решений об ограничительных мерах в отношении Беларуси нам просто пояснили, что на каком-то этапе давние решения Беларуси почему-то стали расцениваться как недружественные и дискриминационные, и по этой причине понадобилось ограничивать наши поставки в Украину", – заявил Гурьянов.

По сути, принятые белорусской стороной меры де-факто ограничивают импорт из Украины – из-за введения дополнительного контроля, но на временной основе. Однако белорусский МИД заверил, что готов к переговорам в любой момент, чтобы "расчистить барьеры во взаимной торговле".

"Еще раз говорю, что мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", – заверил Гурьянов.

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