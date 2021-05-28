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Беларусь готова снять барьеры в торговле с Украиной, но есть условия

29.05.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая - Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси пояснило, чем вызвано введение лицензирования импорта отдельных товаров из Украины, рассказало, на каких условиях эта мера может быть отменена.

© Photo : пресс-служба "Белавиа"
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Беларусь устанавливает разовое лицензирование импорта отдельных товаров из Украины (постановление Совмина № 292 от 26 мая). По информации МИД, решение вызвано тем, что Украина систематически нарушает режим свободной торговли.

"Мы все давно договорились о том, что зона свободной торговли предполагает свободное движение товаров. Ни в каком виде, никакими оговорками данным договором не предусмотрено введение каких-либо тарифных ограничений в отношении продукции друг друга", – заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов.

Подобных меры – реакция на принятые ранее решения Украиной. Сначала белорусскую сторону насторожило введение пошлины на некоторые позиции белорусской металлопродукции. Предлогом, по данным белорусского МИД, стало "якобы недружественные и дискриминационные шаги со стороны Беларуси".

Затем в мае белорусская сторона ввела пошлины на белорусскую колесную технику. Помимо этих двух примеров Гурьянов приводит и другие: антдемпинговых и спецзащитных мер со стороны Украины еще восемь. Они касаются пошлин на спички, крахмал, строительные материалы, цемент, лампы накаливания – большой список белорусской продукции.

"Мы многократно предлагали украинской стороне… использовать механизмы для снятия барьеров, пояснять позиции сторон. Ни разу украинская сторона не захотела ответить на наши обращения, и лишь в единичных случаях уже после принятия решений об ограничительных мерах в отношении Беларуси нам просто пояснили, что на каком-то этапе давние решения Беларуси почему-то стали расцениваться как недружественные и дискриминационные, и по этой причине понадобилось ограничивать наши поставки в Украину", – заявил Гурьянов.

По сути, принятые белорусской стороной меры де-факто ограничивают импорт из Украины – из-за введения дополнительного контроля, но на временной основе. Однако белорусский МИД заверил, что готов к переговорам в любой момент, чтобы "расчистить барьеры во взаимной торговле".

"Еще раз говорю, что мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", – заверил Гурьянов.

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь вводит лицензирование импорта отдельных товаров из Украины из-за "систематических нарушений принципов свободной торговли".
 
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