Лукашенко поздравил МТЗ с 75-летним юбилеем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая ― Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу поздравил коллектив открытого акционерного общества "Минский тракторный завод" с 75-летним юбилеем со дня основания предприятия, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

История одного из крупнейших гигантов Беларуси началась спустя год после окончания Великой Отечественной войны, "когда было жизненно необходимо поднимать страну из руин, восстанавливать промышленность, пахать и сеять", отмечается в поздравлении.

Три четверти века продукция завода работает на человека, чье призвание - мирный созидательный труд на земле, сказано в поздравлении.

"Трактор ВЕLАRUS - один из самых узнаваемых и востребованных отечественных брендов в мире. Сегодня холдинг "МТЗ" - это современные производства в белорусской столице, областных и районных центрах, сборочные цеха и сервисные центры в ближнем и дальнем зарубежье", - отмечается в поздравлении.

Завод имеет разветвленную социальную инфраструктуру, является популярным объектом промышленного туризма, добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал многотысячному коллективу МТЗ, сохраняя многолетние традиции, продолжать развивать предприятие, сохранять ведущие позиции на постсоветском пространстве и завоевывать новые рынки.