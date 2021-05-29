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Лукашенко поздравил МТЗ с 75-летним юбилеем

29.05.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая ― Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу поздравил коллектив открытого акционерного общества "Минский тракторный завод" с 75-летним юбилеем со дня основания предприятия, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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История одного из крупнейших гигантов Беларуси началась спустя год после окончания Великой Отечественной войны, "когда было жизненно необходимо поднимать страну из руин, восстанавливать промышленность, пахать и сеять", отмечается в поздравлении.

Три четверти века продукция завода работает на человека, чье призвание - мирный созидательный труд на земле, сказано в поздравлении.

"Трактор ВЕLАRUS - один из самых узнаваемых и востребованных отечественных брендов в мире. Сегодня холдинг "МТЗ" - это современные производства в белорусской столице, областных и районных центрах, сборочные цеха и сервисные центры в ближнем и дальнем зарубежье", - отмечается в поздравлении.

Завод имеет разветвленную социальную инфраструктуру, является популярным объектом промышленного туризма, добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал многотысячному коллективу МТЗ, сохраняя многолетние традиции, продолжать развивать предприятие, сохранять ведущие позиции на постсоветском пространстве и завоевывать новые рынки.

 
Теги: Минск
 
 
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Тракторы ВЕLАRUS стали одним один из самых узнаваемых и востребованных отечественных брендов в мире, отметил Александр Лукашенко о пожелал предприятию завоевывать...
 
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