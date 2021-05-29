Какие товары из Украины попали под индивидуальное лицензирование в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая ― Sputnik. Опубликован полный перечень украинских товаров, попавших под режим индивидуального лицензирования в Беларуси, список доступен на национальном правовом портале страны.

В соответствии с опубликованным в субботу постановлением белорусского правительства от 26 мая №292, в перечень включены, в том числе, шоколад и кондитерские изделия, туалетная бумага, обои, кирпич, сельхозтехника, бытовая техника и мебель.

"Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад); шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао; соки фруктовые и овощные; пиво; плиты древесностружечные; плиты древесноволокнистые; обои и аналогичные настенные покрытия; бумага туалетная, отдельные виды картонной и бумажной упаковки; кирпич строительный прочий из керамики; плитка керамическая неглазурованная; ампулы стеклянные; прочие радиаторы и их части из черных металлов; машины сельскохозяйственные для подготовки и обработки почвы и их части; стиральные машины; мебель для сидения и ее части; мебель прочая и ее части", - сообщается в документе.

Ограничительные меры вступят в силу через десять дней и будут действовать в течение полугода. МИД Беларуси в установленном порядке должен уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятых мерах в отношении Украины, а также проинформировать об этом исполнительный комитет СНГ.

О введении режима индивидуального лицензирования в отношении ряда украинских товаров стало известно накануне. Первый замглавы белорусского МИД Александр Гурьянов заявил, что соответствующее постановление правительства стало следствием принятых Украиной решений в экономике, в частности, нарушения режима свободной торговли СНГ.

Беларусь готова отменить свое решение и вернуть режим свободной торговли в полном объеме, если Киев пересмотрит свои антидемпинговые и защитные меры.