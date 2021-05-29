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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24-30 мая 2021 года)

29.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.2% и составил 1234 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0.5% и равна на данный момент 1295 $/м2/ Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 61 $/м2 в пользу новостроек. Средняя цена квадратного метра квартир без учета влияния новостроек в настоящее время составляет 1322$, что на 0.2% ниже, чем неделей ранее.

Обновления Realt

Команда REALT продолжает работать над совершенствованием сайта. Наша цель — сделать его максимально удобным для своих пользователей. На днях разработчики представили целых семь апгрейдов. Подробности тут.

Загородное жилье

Все больше продавцов спешат расстаться со своим имуществом и предложение объектов на рынке загородной недвижимости от месяца к месяцу продолжает показывать новый максимум. Тем не менее, существенных изменений в уровне цен не происходит. В большей степени выросло предложение старых домов (построенных до 2010 года), которых за месяц стало больше сразу на 8%, а также участков — плюс 3%. Число современных домов, напротив, за месяц сократилось на 4%.

Однако скоро рынок загородного жилья может получить неплохой толчок: на общественное обсуждение вынесен проект указа «О садоводческих товариществах». В нем предлагаются революционные изменения: владельцам дач предоставят право переводить садовые дома в жилые и изменять целевое назначение участков. Также в проекте говорится о возможности включения территории товарищества в границу населенного пункта либо об образовании нового населенного пункта. Эксперты рынка недвижимости высказали свое мнение о проекте указа и о том, как это повлияет на стоимость загородной недвижимости.

Воздушная блокада

Посмотрите, что происходит в Национальном аэропорту Минск после инцидента с самолетом Ryanair.

Строительство

Держатели облигаций «Грушевского посада» за свои деньги восстановили ограждение вокруг стройки.

2 тысячи квартир вместо частного сектора, торговый центр и скоростной трамвай: подробности, как изменится район улицы Гурского в Минске, здесь.

Возле метро «Михалово» построят 19-этажный дом для пограничников.

В Дражне строят дом, квартиры в котором дадут ветеранам боевых действий.

Строительство клубного дома «Монтерей» началось в 2019 году. В апреле мы уже писали, как движутся строительные работы, но в мае некоторым показалось, что стройка чуть замедлилась. Оказалось, что это не так.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24-30 мая 2021 года)

Земля

Участок вблизи Минска за $ 5 тыс. — это реально. Вот результаты аукционов на территории Озерицко-Слободского и Заболотского сельсоветов Смолевичского района Минской области.

Деньги

Александр Лукашенко подписал Указ № 176, которым устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций. Как это повлияет на рынок недвижимости в Беларуси и изменятся ли цены на новостройки, рассказали эксперты.

Законодательство

Купил старый деревянный дом, сделал самовольную реконструкцию и пытается продать. Кто будет платить штраф — старый или новый собственник? Ответ тут.

Регионы

На днях крупнейший железнодорожный узел Беларуси — город Барановичи − отметил свой 150-й день рождения. Мы побывали в городе с двумя вокзалами, посмотрели, какое новое жилье тут строится, и узнали, сколько оно стоит.

Главный «недострой» Гродненской области нашел нового хозяина: аэровокзал из 9 этажей продали за 185 рублей.

Заброшенный военный штаб в Могилеве реконструируют в современный торговый центр.

Во время торгов цена за здание в Шумилино поднялась в 1500 раз.

Старейший витебский универмаг ждет реконструкция.

Посмотрите на новый жилой квартал рядом с Брестской крепостью.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24-30 мая 2021 года)

А вот как застроят бывшую военную часть в Гродно.

Дачи и частные дома

Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от $2000 за участок. Репортаж смотрите здесь. А вот тут Приморье в 20 минутах от Минска.

На 14 «квадратах» есть кухня, душ, туалет и 5 спальных мест: посмотрите на дом на колесах за $120 тысяч.

В Канаде появятся зеркальные дома, которые сливаются с лесом.

Коммерческая недвижимость

Минск готов безвозмездно выделить 85 помещений под бизнес и производство.

Беларусы паказалі цуд салідарнасці і дапамаглі Таварыству беларускай мовы не страціць памяшканне на Румянцава.

В Новой Боровой построят первые паркинги для электромобилей.

Риэлтерский бизнес

Около 20 тысяч успешных сделок, более 220 сотрудников, порядка 50 наград в профессиональной сфере — все эти цифры принадлежат группе компаний «Твоя столица». Не так давно компания, которая является лидером на рынке недвижимости Беларуси, отметила свое 25-летие. Мы встретились с бессменным руководителем «Твоей столицы» Владимиром Давидовичем и поговорили о том, как компании много лет удается занимать топовые позиции в области технологий, количества и качества реализованных услуг.

Жилье и инфраструктура

В разных странах Европы есть разные предпочтения в жилье. Например, жить в квартирах предпочитают больше латвийцы и испанцы, а дома выбирают хорваты и словенцы.

На кладбище «Лесное» начались захоронения с марта 2021 года. Оно — 24-е в Минске в ведении «Спецкомбината КБО». Расположено между деревней Большой Тростенец и полигоном ТКО «Тростенецкий». Спустя два месяца после открытия объекта один из его участков на 1500 могил, выделенный под захоронения, уже занят примерно на треть. Realt.by побывал на новом кладбище и узнал, как скоро оно может заполниться, а также выяснил, как относятся к такому соседству жители ближайшей деревни.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24-30 мая 2021 года)

Дизайн и ремонт 

С приходом в Беларусь COVID-19 многие компании перевели сотрудников на удаленную работу. Некоторые уже больше года работают из дома. Мы нашли таких людей и узнали, получилось ли у них создать рабочую атмосферу в квартире и не тянет ли обратно в офис. Тут четыре истории о том, как провести год на удаленке и не свихнуться.

ЖКХ

В Минске впервые выставят на торги приватизированное жилье - из-за долгов по "коммуналке".

Некоторым минчанам вернут деньги за отопление. Это как? Объясняем тут.

В июне в жировках появится новая графа, касающаяся управления общим имуществом.

Офтоп

Обрушился еще один мост в Беларуси. На этот раз в Пружанском районе.

Редакция Realt.by

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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