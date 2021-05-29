Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24-30 мая 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.2% и составил 1234 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0.5% и равна на данный момент 1295 $/м2/ Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 61 $/м2 в пользу новостроек. Средняя цена квадратного метра квартир без учета влияния новостроек в настоящее время составляет 1322$, что на 0.2% ниже, чем неделей ранее.

Обновления Realt

Команда REALT продолжает работать над совершенствованием сайта. Наша цель — сделать его максимально удобным для своих пользователей. На днях разработчики представили целых семь апгрейдов. Подробности тут .

Загородное жилье

Все больше продавцов спешат расстаться со своим имуществом и предложение объектов на рынке загородной недвижимости от месяца к месяцу продолжает показывать новый максимум. Тем не менее, существенных изменений в уровне цен не происходит. В большей степени выросло предложение старых домов (построенных до 2010 года), которых за месяц стало больше сразу на 8%, а также участков — плюс 3%. Число современных домов, напротив, за месяц сократилось на 4%.

Однако скоро рынок загородного жилья может получить неплохой толчок: на общественное обсуждение вынесен проект указа «О садоводческих товариществах». В нем предлагаются революционные изменения: владельцам дач предоставят право переводить садовые дома в жилые и изменять целевое назначение участков. Также в проекте говорится о возможности включения территории товарищества в границу населенного пункта либо об образовании нового населенного пункта. Эксперты рынка недвижимости высказали свое мнение о проекте указа и о том, как это повлияет на стоимость загородной недвижимости.

Воздушная блокада

Посмотрите , что происходит в Национальном аэропорту Минск после инцидента с самолетом Ryanair.

Строительство

Держатели облигаций «Грушевского посада» за свои деньги восстановили ограждение вокруг стройки .

2 тысячи квартир вместо частного сектора, торговый центр и скоростной трамвай: подробности, как изменится район улицы Гурского в Минске, здесь .

Возле метро «Михалово» построят 19-этажный дом для пограничников.

В Дражне строят дом , квартиры в котором дадут ветеранам боевых действий.