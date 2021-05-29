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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24-30 мая 2021 года)
29.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Обновления Realt
Команда REALT продолжает работать над совершенствованием сайта. Наша цель — сделать его максимально удобным для своих пользователей. На днях разработчики представили целых семь апгрейдов. Подробности
Загородное жилье
Все больше продавцов спешат расстаться со своим имуществом и предложение объектов на рынке загородной недвижимости от месяца к месяцу продолжает показывать новый максимум. Тем не менее, существенных изменений в уровне цен не происходит. В большей степени
Однако скоро рынок загородного жилья может получить неплохой толчок: на общественное обсуждение вынесен проект указа «О садоводческих товариществах». В нем предлагаются революционные изменения: владельцам дач предоставят право переводить садовые дома в жилые и изменять целевое назначение участков. Также в проекте говорится о возможности включения территории товарищества в границу населенного пункта либо об образовании нового населенного пункта. Эксперты рынка недвижимости
Воздушная блокада
Строительство
Держатели облигаций «Грушевского посада» за свои деньги
2 тысячи квартир вместо частного сектора, торговый центр и скоростной трамвай: подробности, как изменится район улицы Гурского в Минске,
Возле метро «Михалово»
В Дражне
Строительство клубного дома «Монтерей» началось в 2019 году. В апреле мы уже писали, как движутся строительные работы, но в мае некоторым показалось, что стройка чуть замедлилась. Оказалось,
Земля
Участок вблизи Минска за $ 5 тыс. — это реально. Вот результаты аукционов на территории
Деньги
Александр Лукашенко подписал Указ № 176, которым устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций. Как это повлияет на рынок недвижимости в Беларуси и изменятся ли цены на новостройки,
Законодательство
Купил старый деревянный дом, сделал самовольную реконструкцию и пытается продать. Кто будет платить штраф — старый или новый собственник? Ответ
Регионы
На днях крупнейший железнодорожный узел Беларуси — город Барановичи − отметил свой 150-й день рождения. Мы
Главный «недострой» Гродненской области нашел нового хозяина: аэровокзал из 9 этажей
Заброшенный военный штаб в Могилеве
Во время торгов цена за здание в Шумилино
Старейший витебский универмаг
А
Дачи и частные дома
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от $2000 за участок. Репортаж смотрите
На 14 «квадратах» есть кухня, душ, туалет и 5 спальных мест:
В Канаде
Коммерческая недвижимость
Минск
Беларусы паказалі цуд салідарнасці і
В Новой Боровой
Риэлтерский бизнес
Около 20 тысяч успешных сделок, более 220 сотрудников, порядка 50 наград в профессиональной сфере — все эти цифры принадлежат группе компаний «Твоя столица». Не так давно компания, которая является лидером на рынке недвижимости Беларуси, отметила свое 25-летие. Мы встретились с бессменным руководителем «Твоей столицы» Владимиром Давидовичем и
Жилье и инфраструктура
В разных странах Европы есть разные
На кладбище «Лесное» начались захоронения с марта 2021 года. Оно — 24-е в Минске в ведении «Спецкомбината КБО». Расположено между деревней Большой Тростенец и полигоном ТКО «Тростенецкий». Спустя два месяца после открытия объекта один из его участков на 1500 могил, выделенный под захоронения, уже занят примерно на треть. Realt.by
Дизайн и ремонт
С приходом в Беларусь COVID-19 многие компании перевели сотрудников на удаленную работу. Некоторые уже больше года работают из дома. Мы нашли таких людей и узнали, получилось ли у них создать рабочую атмосферу в квартире и не тянет ли обратно в офис.
ЖКХ
В Минске
Некоторым минчанам вернут деньги за отопление. Это как?
В июне в жировках
Офтоп
Редакция Realt.by
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