Белорусская экономика, вопреки прогнозам, взяла в начале года неплохой темп

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Такое взаимодействие, безусловно, позитивно сказывается на белорусской экономике, которая в начале года, вопреки прогнозам международных экспертов, фондов и агентств, набрала неплохой темп. Цифры в Овальном зале озвучил глава правительства.

За 4 месяца ВВП - плюс 2,5 % по сравнению с таким же периодом прошлого года. Объем промышленного производства вырос на 11 %. И это при минимальных запасах на складах. Растет и экспорт, сальдо положительное - почти 830 миллионов долларов. И это 10-летний рекорд. Чистая прибыль предприятий реального сектора превысила 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Золотовалютные резервы за апрель выросли более чем на 330 миллионов и достигли 7 миллиардов 300 миллионов долларов.



Все социальные задачи выполнены. Реальные доходы белорусов растут, за квартал - почти на 3 %. Зарплата - на 6 %, пенсии - почти на 3 %. Бюджетники уже получают более 80 % от среднего заработка по стране. На фоне оживления экономики растет занятость. Уровень безработицы не выше 4 % по системе Международной организации труда. Почти 13 тысяч белорусов с начала года нашли новые рабочие места. И некоторые из них именно в малом бизнесе.





