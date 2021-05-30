ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусская экономика, вопреки прогнозам, взяла в начале года неплохой темп

31.05.2021 06:31 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Такое взаимодействие, безусловно, позитивно сказывается на белорусской экономике, которая в начале года, вопреки прогнозам международных экспертов, фондов и агентств, набрала неплохой темп. Цифры в Овальном зале озвучил глава правительства. 

За 4 месяца ВВП - плюс 2,5 % по сравнению с таким же периодом прошлого года. Объем промышленного производства вырос на 11 %. И это при минимальных запасах на складах. Растет и экспорт, сальдо положительное - почти 830 миллионов долларов. И это 10-летний рекорд. Чистая прибыль предприятий реального сектора превысила 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Золотовалютные резервы за апрель выросли более чем на 330 миллионов и достигли 7 миллиардов 300 миллионов долларов. 

Все социальные задачи выполнены. Реальные доходы белорусов растут, за квартал - почти на 3 %. Зарплата - на 6 %, пенсии - почти на 3 %. Бюджетники уже получают более 80 % от среднего заработка по стране. На фоне оживления экономики растет занятость. Уровень безработицы не выше 4 % по системе Международной организации труда. Почти 13 тысяч белорусов с начала года нашли новые рабочие места. И некоторые из них именно в малом бизнесе.



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое взаимодействие, безусловно, позитивно сказывается на белорусской экономике, которая в начале года, вопреки прогнозам международных экспертов, фондов и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики
  • Белорусская экономика, вопреки прогнозам, взяла в начале года неплохой темп 21:19, БT
  • Все новости

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by