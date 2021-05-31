Как купить земельный участок в собственность на аукционе в Беларуси. Подробная инструкция

Где размещается информация об аукционе?

Аукцион проводится на основании решения местного исполнительного комитета, на территории которого находится земельный участок. Исполком или уполномоченная им государственная организация создают комиссию по организации и проведению аукциона и не позднее чем за 30 календарных дней публикуют на соответствующих официальных сайтах облисполкомов, Минского горисполкома, Государственного комитета по имуществу, а также в некоторых СМИ извещение о проведении торгов.

Найти информацию о проведении аукционов можно и на портале Realt.by в разделе « Аукционы ».

В извещении указываются:

- сведения о виде аукциона;

- дата, время, место и порядок проведения аукциона;

- место, дата и время начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к ним документов;

- кадастровые номера и адреса земельных участков, выставляемых на аукцион, их количество и размеры, целевое назначение;

- информация о наличии инженерных коммуникаций и инженерно-геологических ограничений;

- начальная цена участка;

- информация о затратах на организацию и проведение аукциона, в том числе расходах, связанных с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, порядке и сроках их возмещения;

- условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона;

- размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты платежного документа для перечисления денежных средств и иные условия участия в аукционе;

- порядок осмотра на местности земельных участков, выставляемых на аукцион;

- адрес и номер контактного телефона комиссии или организации;

- перечень документов, которые необходимо представить участникам аукциона до его начала;

- условия проведения аукциона (наличие не менее двух участников).

Отметим, что в настоящее время участникам аукциона предоставляется возможность ознакомиться с земельным участком по Публичной кадастровой карте Беларуси . Для этого надо ввести его кадастровый номер.

Готовим документы для участия в аукционе

Для участия в аукционе гражданин в срок не позднее 3 рабочих дней до начала аукциона должен подать организатору торгов:

- заявление установленной формы об участии в аукционе и указать в нем кадастровый номер и адрес земельного участка, которые он желает приобрести в частную собственность. Если он намерен приобрести более одного участка, то в заявлении указываются кадастровые номера и адреса всех участков;

- документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков на каждый участок) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка;

- заключить соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, в соответствии с которым победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на внесение платы за земельный участок в размере начальной цены земельного участка, увеличенной на 5 %, обязан возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:

- гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;

- представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому предмету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Участник аукциона имеет право до его начала письменно отозвать заявление об участии в нем.

Неявка участника аукциона на аукцион приравнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом участнику аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона возвращается сумма внесенного им задатка (задатков).

Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в комиссии или организации и обменять билеты участников аукциона на аукционные номера, которые возвращаются в комиссию или организацию после окончания аукциона.