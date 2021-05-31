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Транзит газа через Украину не закончится после ввода "Северного потока – 2"
31.05.2021 11:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая - Sputnik. Поставки российского газа через Украину продолжатся до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры "Газпрома" и их партнеров на Украине. У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину. Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа", – сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Биричевского, если хозяйствующие субъекты договорятся, то газ будет "надежно и предсказуемо идти потребителям". Также российский дипломат отметил, что "Северный поток – 2" – это сугубо экономический проект.
"И эти поставки через Украину будут продолжаться до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты", - добавил Биричевский.
Ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что экономика Украины
Строительство газопровода "Северный поток – 2"
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море.
Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода, регулярно угрожают санкциями США. Вашингтон продвигает в ЕС собственный сжиженный природный газ, а потому пытается не допустить завершения строительства российской магистрали.
Сейчас строительство на финальной стадии. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, в середине мая оставалось уложить всего около 80 километров.
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