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"Белавиа" начала летать в Уфу
31.05.2021 12:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая - Sputnik. В понедельник национальная авиакомпания "Белавиа" запустила регулярные рейсы в Уфу, об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Столица Башкортостана стала десятым маршрутом в карте полетов белорусского авиаперевозчика в Россию и третьим российский городом, в который начала совершать рейсы "Белавиа" в мае. Ранее авиакомпания начала летать в
"Мы рады, что аэропорт "Уфа" станет одним из ключевых авиаузлов, обеспечивающих прямое воздушное сообщение между Россией и Беларусью", – отметил коммерческий директор "Белавиа" Денис Никитин.
По его словам, запуск полетов в Уфу из Минска поспособствует "развитию партнерства между странами ЕврАзЭс и укреплению деловых связей".
По данным пресс-службы, рейсы из белорусской столицы в Уфу и обратно будут выполняться раз в неделю – по понедельникам. Вылет из Минска запланирован на 00.10, прибытие в Международный аэропорт Уфа – в 04.55. Обратный рейс из Уфы назначен на 06.20, прилет - в 07.05. Время вылета и приземления указано местное.
Рейс в одну сторону займет 2 часа 45 минут. Стоимость билета стартует от 98 евро (без багажа) в одну сторону.
Напомним, во время последней встречи в Сочи президенты России и Беларуси
После инцидента с посадкой самолета Ryanair 23 мая в аэропорту Минска ряд европейских стран приняли решение закрыть свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика, многие отменили полеты над территорией страны.
"Белавиа" уже приостановила рейсы по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград, Белград, Будапешт, Кишинев, Таллинн.
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Новым маршрутом в российском направлении с понедельника стала столица Башкортостана, рейсы будут выполняться пока раз в неделю.
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