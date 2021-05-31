Внешний госдолг Беларуси за месяц не изменился, внутренний – сократился

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая - Sputnik. Внешний государственный долг Беларуси составил 18,1 миллиарда долларов по состоянию на 1 мая - такой же показатель был и месяц назад, сообщили в Минфине республики.

С начала года он уменьшился на полмиллиарда долларов (с учетом курсовых разниц) или на 2,5%. За январь-апрель белорусское правительство привлекло внешние займы у российского правительства (123,2 млн долларов), Международного банка реконструкции и развития (49, 6 млн долларов), Экспортно-импортного банка Китая (8,3 млн долларов), а также ЕБРР и Северного инвестиционного банка (1,9 млн долларов).

За четыре месяца государство погасило внешних займов на сумму 637,9 млн долларов – это почти в 3,5 раза больше, чем привлекло.

Что касается внутреннего госдолга, то на 1 мая он составил 11,7 миллиардов рублей. По сравнению с мартовским показателем он уменьшился на 0,2 млрд рублей. А с начала года увеличился на 1,8 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 18,2%. Власти страны за четыре месяца разместили внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юрлиц и физлиц на сумму, эквивалентную 726,7 млн долларов.

Государственный долг Беларуси на 1 мая составил 58,1 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 0,3 млрд рублей. За прошедший месяц он сократился на 1,2 миллиарда.

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