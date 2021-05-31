ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Внешний госдолг Беларуси за месяц не изменился, внутренний – сократился

31.05.2021 13:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая - Sputnik. Внешний государственный долг Беларуси составил 18,1 миллиарда долларов по состоянию на 1 мая - такой же показатель был и месяц назад, сообщили в Минфине республики.

С начала года он уменьшился на полмиллиарда долларов (с учетом курсовых разниц) или на 2,5%. За январь-апрель белорусское правительство привлекло внешние займы у российского правительства (123,2 млн долларов), Международного банка реконструкции и развития (49, 6 млн долларов), Экспортно-импортного банка Китая (8,3 млн долларов), а также ЕБРР и Северного инвестиционного банка (1,9 млн долларов).

За четыре месяца государство погасило внешних займов на сумму 637,9 млн долларов – это почти в 3,5 раза больше, чем привлекло.

Что касается внутреннего госдолга, то на 1 мая он составил 11,7 миллиардов рублей. По сравнению с мартовским показателем он уменьшился на 0,2 млрд рублей. А с начала года увеличился на 1,8 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 18,2%. Власти страны за четыре месяца разместили внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юрлиц и физлиц на сумму, эквивалентную 726,7 млн долларов.

Государственный долг Беларуси на 1 мая составил 58,1 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 0,3 млрд рублей. За прошедший месяц он сократился на 1,2 миллиарда.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государство за январь-апрель погасило внешних займов в 3,5 раза больше, чем привлекло. Сумма составила почти 638 миллионов долларов.
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Белавиа" начала летать в Уфу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by