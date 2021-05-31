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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 мая 2021 года
31.05.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю, напротив, снизилась на 0.8% и составила 1285 $/м2. В настоящее время уровень цен на «первичке» превышает средние цены на вторичном рынке на 41 $/м2.
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Количество выставленных на продажу объектов за неделю существенно сократилось – на 6%. Произошло это главным образом за счет Октябрьского и Фрунзенского районов, где количество объявлений сократилось за семь дней сразу на 10%. Также заметное снижение числа квартир в базе отмечалось в Ленинском районе – минус 6%.
Среди типов квартир наиболее ощутимым отток объектов был у 4-комнатных квартир (-7% за неделю) и у «однушек» (-6%).
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 618 $/м2 (+0.8%), Солигорск — 803 $/м2 (+0.2%), Молодечно — 727 $/м2 (-1%), Жодино — 735 $/м2 (+0.1%), Слуцк — 586 $/м2 (-0.6%).
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За неделю, с 24 по 31 мая 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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