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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 мая 2021 года

31.05.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю вырос на 0.8% и равен на данный момент 1244 $/м2. Текущее значение индекса является самым высоким за последние 11 недель.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю, напротив, снизилась на 0.8% и составила 1285 $/м2. В настоящее время уровень цен на «первичке» превышает средние цены на вторичном рынке на 41 $/м2.

Средняя цена квадратного метра в Минске без учета влияния новостроек за неделю практически не изменилась (+0.1%) и составила 1323 $.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 мая 2021 года

После трех недель небольшого снижения к концу месяца индекс цен на вторичном рынке столицы показал положительную динамику.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 мая 2021 года

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Количество выставленных на продажу объектов за неделю существенно сократилось – на 6%. Произошло это главным образом за счет Октябрьского и Фрунзенского районов, где количество объявлений сократилось за семь дней сразу на 10%. Также заметное снижение числа квартир в базе отмечалось в Ленинском районе – минус 6%.

Среди типов квартир наиболее ощутимым отток объектов был у 4-комнатных квартир (-7% за неделю) и у «однушек» (-6%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 мая 2021 года

Положительная динамика средних цен квадратного метра наблюдалась у всех типов квартир. Заметнее всего за последние семь дней подорожали 4-комнатные квартиры (+3%), а также «однушки» (+1%)


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 мая 2021 года

В районах города чаще прослеживался рост цен, однако в трех районах квартиры стали в среднем дешевле: Центральном (-1.8% за неделю), Заводском (-0.3%) и Октябрьском (-0.3%).


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 мая 2021 года

Среди микрорайонов города чаще всего прослеживалась снижение цен. Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 мая 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 801 $/м2 (без изменений), Витебск — 600 $/м2 (без изменений), Гомель — 622 $/м2 (+0.5%), Гродно — 717 $/м2 (+0.1%), Могилев — 634 $/м2 (без изменений).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 618 $/м2 (+0.8%), Солигорск — 803 $/м2 (+0.2%), Молодечно — 727 $/м2 (-1%), Жодино — 735 $/м2 (+0.1%), Слуцк — 586 $/м2 (-0.6%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 24 по 31 мая 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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