Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 мая 2021 года

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю вырос на 0.8% и равен на данный момент 1244 $/м2. Текущее значение индекса является самым высоким за последние 11 недель.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю, напротив, снизилась на 0.8% и составила 1285 $/м2. В настоящее время уровень цен на «первичке» превышает средние цены на вторичном рынке на 41 $/м2.