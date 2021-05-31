ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мировой рынок умных часов подскочил более чем на треть

31.05.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Мировой рынок умных часов подскочил более чем на треть. Речь о первом квартале года. Лидером на этом игровом поле остается Apple, причем за год позиции яблочного производителя только укрепились. 33,5 % - доля Apple на рынке умных часов сегодня, плюс 3 % за год. Увеличению доли поспособствовали сильные продажи новой модели  Apple Watch 6 c функцией измерения кислорода в крови. За лидером рынка следует Huawei, его доля 8,5 %, и Samsung тоже вошел в топ-3 продавцов умных часов с долей в 8 %.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировой рынок умных часов подскочил более чем на треть. Речь о первом квартале года. Лидером на этом игровом поле остается Apple, причем за год позиции яблочного...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Столичные квартиры дешевеют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by