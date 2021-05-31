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Негативное влияние пандемии на экономики стран ЕАЭС ослабевает
31.05.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Негативное влияние пандемии на экономики стран ЕАЭС ослабевает. Об этом накануне заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. По его словам, на фоне мер экономической поддержки и снятия ограничительных мер в ряде отраслей экономик наблюдается восстановление. Объем взаимной торговли в ЕАЭС в январе - марте увеличился почти на 17 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а объем торговли с третьими странами вырос почти на 4 %.
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Негативное влияние пандемии на экономики стран ЕАЭС ослабевает. Об этом накануне заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил...
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