Беларусь в первом квартале экспортировала в Россию продовольствия и сельхозсырья на $1 млрд

Источник материала: БT

Экспорт Беларуси в Россию продовольствия и сельхозсырья вырос. В первом квартале плюс 7 %, в сравнении с отчетным периодом прошлого года. В итоге в январе - марте наша страна продала соседке сельхозпродукции более чем на миллиард долларов. Доля России в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Беларуси составила 73,5 %.







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