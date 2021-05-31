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Беларусь в первом квартале экспортировала в Россию продовольствия и сельхозсырья на $1 млрд
31.05.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Экспорт Беларуси в Россию продовольствия и сельхозсырья вырос. В первом квартале плюс 7 %, в сравнении с отчетным периодом прошлого года. В итоге в январе - марте наша страна продала соседке сельхозпродукции более чем на миллиард долларов. Доля России в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Беларуси составила 73,5 %.
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Экспорт Беларуси в Россию продовольствия и сельхозсырья вырос. В первом квартале плюс 7 %, в сравнении с отчетным периодом прошлого года. В итоге в январе - марте...
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