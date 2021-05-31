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МИД РФ: Москва поддержит белорусские предприятия на фоне новых санкций США
31.05.2021 15:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая – Sputnik. Москва как союзник будет оказывать поддержку белорусским предприятиям, которые могут попасть под новые санкции США, заявил в понедельник замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
После инцидента с экстренной посадкой борта Raynair в Минске из-за ложного сообщения о минировании, США заявили о том, что совместно с Евросоюзом и другими партнерами разрабатывают
Международное право
По мнению замглавы российского МИД, США и ЕС заявлениями о возможных санкциях против Беларуси показывают степень деградации Запада в вопросах международного права. Подобные действия являются нарушением фундаментальных общемировых правовых норм. Среди них - уважение суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние дела, подчеркнул Рябков.
"Ясно, что все эти принципы для американцев и для Евросоюза, который очень обидчив, когда что-то делается в ответ, побоку. Вот отражение того, в какой степени западные коллеги деградировали в своем отношении к международным отношениям", - заявил он.
МИД РФ Поддержка
Рябков подчеркнул, что на фоне всех этих заявлений в адрес Минска о подготовке санкций Россия продолжит поддерживать Беларусь.
"Мы находимся в составе Союзного государства", - сказал он.
При этом Рябков воздержался от конкретизации мер поддержки. По его мнению, решения, которые вырабатывает российская сторона, "не стоит раскрывать перед лицом врагов - это ослабляет собственную позицию".
Санкции США против Беларуси
С 3 июня Соединенные Штаты вновь введут полные блокирующие санкции в отношении 9 белорусских государственных предприятий.
Ранее в апреле Минфин и госдепартамент США уже
Американские санкции поэтапно вводили санкции против предприятий Беларуси с 2007 года, но в 2015 году выпустили лицензию о временном выводе девяти предприятий из-под санкций. Затем это решение регулярно продлевалось на фоне улучшения отношений Беларуси с западными странами.
После президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года Вашингтон предупредил об истечении лицензии 26 апреля и о том, что она не будет продлена "в связи с ухудшением ситуации в Беларуси". Минфин США объявил, что эта лицензия, допускающая необходимое время для сворачивания всех связей с находящимися под санкциями предприятиями, будет действовать до 3 июня.
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Возможные санкции Штатов против Беларуси вряд ли окажут долгосрочное влияние на рынки, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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