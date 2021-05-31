Мозырь-Херсон: первое судно с белорусским металлом отправилось на Украину

Источник материала: Sputnik Беларусь

Продукцию Белорусского металлургического завода в пятницу 28 мая отправили в морской порт Одессы. Теплоход с 300 "лошадками" и нетипичным корабельным названием БТ-0683 взял на буксир две огромные баржи и впервые за девять лет отправился в путь.

Экспериментальный груз доставляет экипаж из семи человек. Корреспондент Sputnik Беларусь Станислав Лобатый побывал на погрузке и понаблюдал за подготовкой к отправке на Украину.

Первая погрузка

В начале мая белорусский Минтранс договорился о доставке металлургической продукции в страны Европы через порты Одессы (Украина) и Смедерево (Сербия). Погрузку условились осуществлять в порту Мозыря, а доставку грузов возложили на Белорусское морское пароходство.

© Sputnik / Виктор Толочко Весь груз разместили на двух баржах

В главном транспортном ведомстве считают, что "такой способ доставки поможет развитию пароходства и сделает водный транспорт более привлекательным для промышленности".

Погрузка металлопроката на баржи началась в воскресенье 23 мая. Из Жлобина в Мозырь прибыло 17 вагонов из 25. Через пару дней судно должно было отправиться на Украину, но случилась небольшая задержка.

© Sputnik / Виктор Толочко Пока из запланированных 25 прибыло 17 вагонов

"Стартуем на Украину в пятницу, потому что некоторые вагоны с продукцией БМЗ задерживаются. В четверг дозагрузились - и в путь", - говорит исполняющий обязанности директора ОАО "Белорусское морское пароходство" Сергей Зубко.

© Sputnik Как повезут белорусский металл в страны Европы

Продукцию БМЗ до Херсона будет доставлять белорусское судно БТ-0683, из Херсона до Одессы – украинское. Через Одессу, а в перспективе и через Сербию, металл будут отправлять на экспорт в страны Европы.

© Sputnik / Виктор Толочко Доставкой грузов занимается Белорусское морское пароходство

"Своим теплоходом будем идти до Херсона. Далее, к сожалению, нам не позволяет класс нашего судна выходить в открытое море. Второе судно класса "река-море", которое работает на Дунае, с украинского Измаила в Сербию будет доставлять наши грузы. Этот вопрос мы сейчас прорабатываем", - продолжает собеседник.

Надежды на "Надежду"

В Сербию, по задумкам белорусских речников, по Дунаю пойдет "Надежда". На сегодняшний день это самый масштабный проект отечественного судостроения и единственное белорусское судно, которое может выходить и работать в открытом море. Его построили в начале нулевых на Гомельском судостроительно-судоремонтном заводе, чтобы доставлять до Черного моря калийные удобрения.

© Sputnik / Виктор Толочко Плавучая судоремонтная мастерская

Сейчас оно используется на территории Украины, в Измаиле, и доставляет грузы в страны Дунайского региона.

300 "лошадок" и 6 км/ч

Почти в полной готовности для отправки в Херсон в Мозырском порту находится судно попроще – БТ-0683. Оно строилось в Пинске и Гомеле в 1987 году и уже девять лет, как уверяет механик корабля Александр Сазонов, стоит на приколе.

"Теплоход стоял, не работал, и, конечно, пришлось с ним немного повозиться. Систему переделать, карбюрацию. В принципе уже все готово, осталось кое-какие косметические работы завершить", - говорит Сазонов и показывает "отшлифованное" машинное отделение.

Это сердце теплохода. И главный здесь Александр. Следит за состоянием главного и вспомогательного двигателя. Если двигатель откажет, не страшно, поясняет он.

© Sputnik / Виктор Толочко Механик Александр Сазонов - главный по "сердцу" теплохода

"Смотря как откажет. Что-то можно сделать своими руками прямо на месте. Что-то – только в мастерских. В основном эти двигатели простые, разобрать-собрать особой проблемы не составляет. Он хороший, раньше работал на "Надежде", - констатирует механик.

Работы по модернизации теплохода начались осенью прошлого года. Установили новое навигационное оборудование и локаторы. Теперь судно может идти по Припяти не только днем, но и ночью. Делать это, правда, разрешается только на белорусской территории.

© Sputnik / Виктор Толочко Теплоход был модернизирован

Чтобы теплоход ходил дальше Киева, приварили "рога" (упоры для толкания), на корме установили еще один якорь, сделали задраивающиеся, как положено по требованиям, двери в жилые и рабочие помещения.

Путь из Мозыря до Херсона при благоприятных условиях, рассказывает механик, займет месяц. Две баржи судно с 300 лошадиными силами возьмет на буксир и будет двигаться со средней скоростью 6 км/ч.

Главная проблема – глубина

Всего в экипаже семь человек – командир, механик, мотористы и кок (для несведущих – судовой повар). В меню, уверяет Александр, домашняя пища, а "омаров здесь не едят". Еще на судне есть каюты, небольшая душевая и гальюн (туалет).

"Все условия!" – замечает командир экипажа Сергей Зайцев.

© Sputnik / Виктор Толочко Командир судна Сергей Зайцев отмечает, что теперь на судне есть все условия для работы

Баржи судно будет либо цеплять, либо толкать. Зависит это от условий плавания – участка реки, груза, глубины. Когда уровень воды в пойме низкий – толкать, во всех остальных случаях – цеплять.

© Sputnik / Виктор Толочко Судно с 300 лошадиными силами может двигаться со средней скоростью 6 км/ч

Мель – главная проблема для речников. Последние несколько лет из-за жары белорусские реки серьезно подсохли. Но сейчас, подчеркивает Зайцев, уровень воды в реках из-за дождей поднялся.

"Для нашего теплохода метровой глубины вполне достаточно. Но лучше, если больше", - резюмирует командир.

© Sputnik / Виктор Толочко Последние несколько лет из-за погоды реки в Беларуси ощутимо подсохли

Перед первым рейсом на судне провели косметические работы – "кое-что подкрасили и подправили", а также и несколько обязательных процедур: замерили радиацию на борту, провели дератизацию (уничтожение грызунов), получили санитарные свидетельства от санстанции, которые требуют белорусские и украинские судоходчики. И все – груз в пути.