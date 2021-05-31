Петришенко: для Беларуси неприемлемы барьеры и ограничения в ЕАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Для белорусской стороны неприемлемы различные барьеры и ограничения в ЕАЭС, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на встрече с министром по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационных технологиям Евразийской экономической комиссии Гегамом Варданяном.

Один их главных вопросов, который обсудили стороны во время встречи, – уменьшение барьеров и ограничения. "Благодаря нашей совместной работе в прошлом году мы активно обеспечили снятие и продвижение по ряду барьеров и ограничение, которые мешают продвижению на рынок ЕАЭС. Хороший темп взяли в текущем", – сказал Петришенко.

По его словам, есть ряд проблем, касающихся нашей страны, над которыми "надо работать".

В частности, белорусская сторона работает над тем, чтобы внести изменения в Гражданский кодекс и убрать ограничения по регистрации филиалов иностранных юрлиц на территории республики.

"Давний вопрос, так называемое 190-е решение, где сказано, что белорусская сторона в связи с АЧС (африканская чума свиней – Sputnik) вводит определенные ограничения по ввозу продукции из РФ. Мы считаем, что, внеся соответствующую корректировку в постановление правительства, мы устранили этот барьер, вместе с тем все партнеры по ЕАЭС тоже так считают за исключением России", – добавил Петришенко.

По его словам, также внутри коллегии разделились мнения: один блок считает, что вопрос устранен, а другой – что не до конца. "Мы заинтересованы и этот барьер снять", – констатировал заместитель премьера.

Также Петришенко подчеркнул, что среди актуальных вопросов – продвижение кабельной продукции и щебня. Затронул он и тему информационных технологий.

По его словам, уже внесены корректировки по вопросам, которые связаны с интегрированной информационной системой ЕАЭС: в ближайшее время все недочеты будут исправлены.

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