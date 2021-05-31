ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Петришенко: для Беларуси неприемлемы барьеры и ограничения в ЕАЭС

31.05.2021 15:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Для белорусской стороны неприемлемы различные барьеры и ограничения в ЕАЭС, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на встрече с министром по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационных технологиям Евразийской экономической комиссии Гегамом Варданяном.

© Sputnik Владимир Жданович
Цифровая мегаплатформа ЕАЭС: как добыть добавленную стоимость?

Один их главных вопросов, который обсудили стороны во время встречи, – уменьшение барьеров и ограничения. "Благодаря нашей совместной работе в прошлом году мы активно обеспечили снятие и продвижение по ряду барьеров и ограничение, которые мешают продвижению на рынок ЕАЭС. Хороший темп взяли в текущем", – сказал Петришенко.

По его словам, есть ряд проблем, касающихся нашей страны, над которыми "надо работать".

В частности, белорусская сторона работает над тем, чтобы внести изменения в Гражданский кодекс и убрать ограничения по регистрации филиалов иностранных юрлиц на территории республики.

"Давний вопрос, так называемое 190-е решение, где сказано, что белорусская сторона в связи с АЧС (африканская чума свиней – Sputnik) вводит определенные ограничения по ввозу продукции из РФ. Мы считаем, что, внеся соответствующую корректировку в постановление правительства, мы устранили этот барьер, вместе с тем все партнеры по ЕАЭС тоже так считают за исключением России", – добавил Петришенко.

По его словам, также внутри коллегии разделились мнения: один блок считает, что вопрос устранен, а другой – что не до конца. "Мы заинтересованы и этот барьер снять", – констатировал заместитель премьера.

Также Петришенко подчеркнул, что среди актуальных вопросов – продвижение кабельной продукции и щебня. Затронул он и тему информационных технологий.

По его словам, уже внесены корректировки по вопросам, которые связаны с интегрированной информационной системой ЕАЭС: в ближайшее время все недочеты будут исправлены.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская сторона последовательно проводит линию по снятию ограничений, которые мешают продвижению на рынок ЕАЭС, отметил заместитель премьер-министра...
 
Новости дня
Новости экономики
 
МИД РФ: Москва поддержит белорусские предприятия на фоне новых санкций США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by