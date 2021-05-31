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Курсы валют на 31 мая
31.05.2021 16:42 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль ослаб ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 53 копейки. Евро 3 рубля 9 копеек. 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах рубль ослаб ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 53 копейки. Евро 3 рубля 9 копеек. 3 рубля 44 копейки стоят 100...
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