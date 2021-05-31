|
И. Петришенко: Необходимо усиленно работать над снятием барьеров и ограничений на рынке ЕАЭС
31.05.2021 18:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Необходимо усиленно работать над снятием барьеров и ограничений на рынке Евразийского экономического союза. Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко на встрече с министром по внутренним рынкам и информатизации Евразийской экономической комиссии Гегамом Варданяном. Беларусь последовательно проводит эту линию. Среди актуальных вопросов сегодня продвижение кабельной продукции и щебня. А также согласованные позиций по цифровизации экономики. И это не только для упрощения перемещения товаров и создания специальных коридоров, а и для поиска работы на рынке "пятерки".
Делегация ЕЭК прибыла в Минск для участия в Международной специализированной выставке по информационно-коммуникационным технологиям TIBO-2021, где планирует обсудить совместные проекты.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необходимо усиленно работать над снятием барьеров и ограничений на рынке Евразийского экономического союза. Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)