И. Петришенко: Необходимо усиленно работать над снятием барьеров и ограничений на рынке ЕАЭС

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Необходимо усиленно работать над снятием барьеров и ограничений на рынке Евразийского экономического союза. Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко на встрече с министром по внутренним рынкам и информатизации Евразийской экономической комиссии Гегамом Варданяном. Беларусь последовательно проводит эту линию. Среди актуальных вопросов сегодня продвижение кабельной продукции и щебня. А также согласованные позиций по цифровизации экономики. И это не только для упрощения перемещения товаров и создания специальных коридоров, а и для поиска работы на рынке "пятерки".

Делегация ЕЭК прибыла в Минск для участия в Международной специализированной выставке по информационно-коммуникационным технологиям TIBO-2021, где планирует обсудить совместные проекты.





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