Макей: Беларусь заинтересована в увеличении поставок техники в Африку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Белорусская сторона заинтересована в увеличении поставок техники, оборудования и комплектующих в Африку, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

В понедельник руководитель МИД встретился с главами делегаций 14 африканских государств, которые прибыли в республику для участия во втором Белорусско-Африканском экономическом форуме.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по внедрению новых форм и методов торгово-экономического сотрудничества, диверсификации взаимной торговли", – говорится в сообщении МИД Беларуси.

Макей отметил, что Беларусь может предложить странам Африки комплексный системный подход. Речь идет как об оценке местных условий ведения сельского хозяйства, так и о поставках полной линейки техники, оборудования, удобрений и технологий.

По его словам, республика готова сотрудничать на взаимовыгодной основе со странами Африки по широкому спектру направлений. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что особенно Беларусь заинтересована в увеличении поставок на континент техники, оборудования и комплектующих для различных форм промышленной кооперации. Притом с возможным использованием различных инструментов финансирования экспорта из Беларуси.

Также речь шла о создании совместных производств по белорусским технологиям, в том числе возведении "под ключ" промышленных и сельскохозяйственных объектов.

"Беларусь – это ваш надежный и предсказуемый партнер. Наша страна искренне поддерживает панафриканское стремление к единству, устойчивому развитию и коллективному благополучию", – сказал Макей.

Стороны выделили перспективность наращивания взаимодействия в образовательной сфере. Министр отметил, что Беларусь готова принимать африканских абитуриентов.

Производство тракторов и создание ПО

Генсек федерации египетских торговых палат и Союза африканских палат Алаа Эзз на втором Белорусско-Африканском экономическом форуме в Минске заявил, что Египет собирается увеличить товарооборот с республикой вдвое.

"Классическое направление – производство тракторов, но мы также рассматриваем перспективы производства сельскохозяйственного и медицинского оборудования с участием Беларуси. Нам интересен передовой опыт ваших специалистов в создании программного обеспечения", – сказал Эзз в эфире телеканала СТВ.

По его словам, при создании совместных производств, Беларусь смогла бы стать для Египта хабом для выхода на рынки стран ЕАЭС.