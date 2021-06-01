"Если бы сейчас строить начинал, ограничился бы меньшим метражом"

Разговорились с парнем у одного из с виду почти готового особняка внушительных размеров. Рассказал, что дом начинал строить еще 17 лет назад. И выставлял на продажу. Но потом передумал. "Если бы сейчас строить начинал, ограничился бы меньшим метражом", - говорит. Но 17 лет назад все начинали строить что-то избыточно грандиозное. 300-350 квадратных метров и три уровня для коттеджа считались стандартными.

Впрочем, два десятка лет назад землю на колодищанском полигоне выделяли нуждающимся бесплатно. С тех пор все сильно изменилось. Хотя и сейчас есть ценители высоты и объемов.