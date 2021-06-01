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Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома

01.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сложно представить, о чем двадцать лет назад думали местные власти, называя будущие улицу и переулок на полигоне в Колодищах Рублевская и Рублевский. Возможно, мечтали, что в процветающей стране тут будет элитный пригород. До сих пор владельцы наделов движутся к этой мечте, каждый со своей скоростью.

Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома

Асфальта нет, но вы держитесь

Начнем экскурсию с Рублевского переулка, который утыкается в заасфальтированную несколько лет назад улицу Энтузиастов. За дорогой ударными темпами возводится огромная школа и внушительный детский садик. Первые на экс-полигоне.

Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома

Сам переулок частично асфальтирован. Как рассказали местные, асфальт положил на части дороги один из неспешно строящихся землевладельцев.

Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома

Этот коттедж - единственный в переулке выставлен на продажу. 360 квадратных метров, участок 15 соток, хотят за него эквивалент 188.000 USD.

За поворотом на Рублевскую улицу асфальт заканчивается. И начинаются коттеджи разной степени готовности. И обочины разной степени озелененности.

Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома

Кстати, когда-то тут за общим забором образовалось комьюнити: большой дом на несколько квартир и блокированные дома рядом. У них общая территория за массивным забором - спокойно и уютно.

Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома

Ближе к середине улицы есть интересный дом, выставленный на продажу. Если бы чуток подтянуть по стилистике, вышел бы особняк в английском стиле.

Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома

В коттедже 4 уровня, общая площадь 320 квадратных метров, участок 15,4 сотки. Дом обжитой, планировка вполне современная, высокие потолки, санузлы на двух средних уровнях. Стать жителем "белоруской Рублевки" предлагается за сумму, эквивалентную 199.900 долларам.

Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома

Самое приметное и масштабное строение на Рублевской - этот серо-белый особняк. В нем еще не живут.

Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома

Самое странное использование драгоценной земли - за шиферным забором кто-то занимается грядками. Картошка, лучок, теплица.

Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома

Еще два участка застолбили, как могли. Но в базе выставленных на продажу их нет.

Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома

"Если бы сейчас строить начинал, ограничился бы меньшим метражом"

Разговорились с парнем у одного из с виду почти готового особняка внушительных размеров. Рассказал, что дом начинал строить еще 17 лет назад. И выставлял на продажу. Но потом передумал. "Если бы сейчас строить начинал, ограничился бы меньшим метражом", - говорит. Но 17 лет назад все начинали строить что-то избыточно грандиозное. 300-350 квадратных метров и три уровня для коттеджа считались стандартными.

Впрочем, два десятка лет назад землю на колодищанском полигоне выделяли нуждающимся бесплатно. С тех пор все сильно изменилось. Хотя и сейчас есть ценители высоты и объемов.

Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома

Самый благоустроенный из выставленных на улице Рублевской коттеджей -  одноуровневый с мансардой.

Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома

Застали тут строителей. Оказалось, дом продается, но и благоустраивается параллельно. На участке будет современная банька.

Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома

За дом и всю обстановку хотят эквивалент 370 тысячам долларов. И стоит посмотреть объявление, чтобы понять, почему.

Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома

Еще один дом на Рублевской предлагается за 169,9 тысячи долларов с торгом.

Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома
Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома

Перспективы у улицы превратиться в "Рублевку" есть, но не похоже, что в обозримом будущем. Как рассказали те, кто построился, - ждать асфальта и пешеходных дорожек от местных властей не приходится. Традиционно: нет средств. Часть улицы собирается скинутся на асфальт - уже и бордюры привезли. Еще часть так и останется без современного дорожного покрытия. Пока все жители "белорусской Рублевки" не разбогатеют.

Без асфальта, но с трехэтажными коттеджами. Что такое "Белорусская Рублевка" и сколько там стоят дома

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Теги: Минск
 
 
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Сложно представить, о чем двадцать лет назад думали местные власти, называя будущие улицу и переулок на полигоне в Колодищах Рублевская и Рублевский. Возможно,...
 
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