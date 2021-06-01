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"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by
01.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На Realt.by можно найти жилье на любой вкус. Но мимо некоторых объявлений пройти просто невозможно, ведь продавцы креативно подходят к продаже объекта. Собрали самые интересные объекты вместе.
«Я - вероятно, та, что Вы искали»
Чаще всего в названиях объявлений продавцы пишут о местоположении объекта и количестве комнат, но вот, чтобы квартира говорила сама за себя - это что-то новое.
Цена
В пространстве в классическом стиле находится итальянская встроенная кухня из массива ясеня, оборудованная итальянской бытовой техникой, включая варочную панель, духовой шкаф, вытяжку, посудомоечную машину, 2 встроенных холодильника и 2 морозильника. Немаловажно, что в стоимость квартиры уже входит парковочные места у подъезда дома.
Планировка удивляет наличием 4 санузлов, 2 гардеробных и кладовой и отдельным помещением для стиральной машины.
Помимо того, что квартира готова к проживанию, продавец выделяет еще два достоинства: большая площадь дает неограниченные возможности для удовлетворения любых амбиций, а обилие свободного пространства развивает мышление, улучшает настроение и делает жизнь более позитивной.
«Био-камин греет душу язычками пламени»
За 260.000 долларов продается пятикомнатная квартира общей площадью 145,5 квадратного метра.
«Венецианская штукатурка придает стенам элегантный и шикарный вид. Ее нежная текстура мерцает и переливается на свету. Встроенный био-камин греет душу язычками пламени, он красив даже в незажжённом состоянии, так как представляет из себя некий арт-объект» - описывает жилой объект автор объявления.
Наличие котельной спасет в период сезонного отключения горячей воды. А также за квартирой закреплено отапливаемое подвальное помещение в 10м2.
«Адрес, который вы будете называть с гордостью»
Объект расположен на 5 этаже 9 этажного дома 1967 года постройки. Капитальный ремонт был сделан в 2017 году. В квартире объединена кухня и столовая, также есть 2 санузла и постирочная.
«Улица Карла Маркса расположена в центре города, - у нее всегда был какой-то особый статус и атмосфера. Минчане до сих пор приводят сюда гостей, чтобы просто прогуляться» - объясняет любовь к адресу автор объявления, выставленной на продажу за 575.000 долларов квартиры.
«Расположена в уникальном природном ингаляторе!»
По названию объявления можно понять, что объект недвижимости расположен недалеко от леса.
Все комнаты выходят на одну сторону. Также в квартире есть кладовая, которая легко может стать гардеробной.
Вместе с квартирой новому владельцу остается кухня со встроенной бытовой техникой, встроенные шкафы и мебель - все это за 109.000 долларов.
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"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by
На Realt.by можно найти жилье на любой вкус. Но мимо некоторых объявлений пройти просто невозможно, ведь продавцы креативно подходят к продаже объекта. Собрали самые...
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