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"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by

01.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На Realt.by можно найти жилье на любой вкус. Но мимо некоторых объявлений пройти просто невозможно, ведь продавцы креативно подходят к продаже объекта. Собрали самые интересные объекты вместе.

«Я - вероятно, та, что Вы искали»

Чаще всего в названиях объявлений продавцы пишут о местоположении объекта и количестве комнат, но вот, чтобы квартира говорила сама за себя - это что-то новое.

«Я - вероятно, та, что Вы искали», - такой лот можно найти в базе объявлений Realt.by. 

"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by
"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by
"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by
"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by
"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by
"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by

Квартира свободной планировки, которую переделали в «трешку», отдают  за 169.880 долларов. «Та, что вы искали” находится на 17 этаже 25-этажного дома по улице Макаенка. Площадь квартиры составляет 87,6 квадратного метра.

"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by
"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by
"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by
"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by

«Квартира для удовлетворения любых амбиций»

"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by

Цена шестикомнатной квартиры в 240 квадратных метров неизвестна, зато благодаря описанию потенциального покупателя будущий владелец точно найдется: «Квартира для тех, кто не терпит «узости бытия», давящих стен, ограниченности в движении и созерцании», - так описывает жилье по улице Городецкая, 40 автор объявления.

"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by
"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by
"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by

В квартире две кухни, которые сделаны в разных стилях - модерн и классика.

В кухне с отделкой в стиле «модерн» встроена немецкая мебель с барной стойкой и бытовой техникой Whirlpool (включая варочную панель, духовой шкаф и вытяжку и стиральную машину). Также есть трёхкамерный холодильник Ariston. 

"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by
"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by

В пространстве в классическом стиле находится итальянская встроенная кухня из массива ясеня, оборудованная итальянской бытовой техникой, включая варочную панель, духовой шкаф, вытяжку, посудомоечную машину, 2 встроенных холодильника и 2 морозильника. Немаловажно, что в стоимость квартиры уже входит парковочные места у подъезда дома.

Планировка удивляет наличием 4 санузлов, 2 гардеробных и кладовой и отдельным помещением для стиральной машины.

"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by
"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by
"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by

Помимо того, что квартира готова к проживанию, продавец выделяет еще два достоинства: большая площадь дает неограниченные возможности для удовлетворения любых амбиций, а обилие свободного пространства развивает мышление, улучшает настроение и делает жизнь более позитивной.

«Био-камин греет душу язычками пламени»

"Венецианская штукатурка придает шикарный вид". ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by

За 260.000 долларов продается пятикомнатная квартира общей площадью 145,5 квадратного метра. «Квартира для жизни! Реально лучшая!» - так автор описывает объект в названии. Квартира располагается в поселке Солнечный Минского района на улице Сосновая, 2. Квартира двухуровневая: на первом  этаже находится прихожая, кухня-столовая, зал, спальня, кабинет, гардеробная комната, лоджия и 2 санузла. На втором - прихожая, 2 комнаты, гардеробная, санузел.

«Венецианская штукатурка придает стенам элегантный и шикарный вид. Ее нежная текстура мерцает и переливается на свету. Встроенный био-камин греет душу язычками пламени, он красив даже в незажжённом состоянии, так как представляет из себя некий арт-объект» - описывает жилой объект автор объявления.

Наличие котельной спасет в период сезонного отключения горячей воды. А также за квартирой закреплено отапливаемое подвальное помещение в 10м2.

«Адрес, который вы будете называть с гордостью»

Четырехкомнатная квартира, «адресом которой вы будете гордиться» находится на улице К.Маркса, 42. 164, 4 квадратного метра оформлены деревом с золотой патиной, бронзой, мрамором и хрусталем. На полу «настоящий дубовый паркет – и звучит, и выглядит внушительно».

Объект расположен на 5 этаже 9 этажного дома 1967 года постройки. Капитальный ремонт был сделан в 2017 году. В квартире объединена кухня и столовая, также есть 2 санузла и постирочная.

«Улица Карла Маркса расположена в центре города, - у нее всегда был какой-то особый статус и атмосфера. Минчане до сих пор приводят сюда гостей, чтобы просто прогуляться» - объясняет любовь к адресу автор объявления, выставленной на продажу за 575.000 долларов квартиры.

«Расположена в уникальном природном ингаляторе!»

По названию объявления можно понять, что объект недвижимости расположен недалеко от леса. Трехкомнатная квартира по улице Фогеля, 1Е находится в доме среди сосновых деревьев. 

Все комнаты выходят на одну сторону. Также в квартире есть кладовая, которая легко может стать гардеробной. 

Вместе с квартирой новому владельцу остается кухня со встроенной бытовой техникой, встроенные шкафы и мебель - все это за 109.000 долларов.

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На Realt.by можно найти жилье на любой вкус. Но мимо некоторых объявлений пройти просто невозможно, ведь продавцы креативно подходят к продаже объекта. Собрали самые...
 
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