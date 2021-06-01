|
2000 квадратных метров за $1,2 миллиона. В Минске на улице Фабричной продается многофункциональное помещение
01.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На сайте Минского городского центра недвижимости
Изолированное помещение общей площадью 1913,8 кв. м. принадлежит фотостудии ЗАО «ВИЛИЯ». Наименование помещения: административно-производственное с фотостудией. Назначение: помещение многофункциональное.
Начальная цена продажи: 3.142.380,91 бел. руб. c учетом НДС ($1.240.625 по курсу Нацбанка).
Аукцион пройдет 28 июня 2021 года.
Следите за нами на
Читайте также:
Обещал восстановить. Как выглядит усадьба под Брестом, которую 10 лет назад за 130 тысяч долларов приобрел гражданин России
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2000 квадратных метров за $1,2 миллиона. В Минске на улице Фабричной продается многофункциональное помещение
На сайте Минского городского центра недвижимости появился лот по продаже многофункционального помещения на улице Фабричной, 22. Почти 2000 квадратных метров продают...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)