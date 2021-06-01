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2000 квадратных метров за $1,2 миллиона. В Минске на улице Фабричной продается многофункциональное помещение

01.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На сайте Минского городского центра недвижимости появился лот по продаже многофункционального помещения на улице Фабричной, 22. Почти 2000 квадратных метров продают за $1.2 миллиона.

2000 квадратных метров за ,2 миллиона. В Минске на улице Фабричной продается многофункциональное помещение

Изолированное помещение общей площадью 1913,8 кв. м. принадлежит фотостудии ЗАО «ВИЛИЯ». Наименование помещения: административно-производственное с фотостудией. Назначение: помещение многофункциональное.

Начальная цена продажи: 3.142.380,91 бел. руб. c учетом НДС ($1.240.625 по курсу Нацбанка).

Аукцион пройдет 28 июня 2021 года.

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Теги: Брест
 
 
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На сайте Минского городского центра недвижимости появился лот по продаже многофункционального помещения на улице Фабричной, 22. Почти 2000 квадратных метров продают...
 
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