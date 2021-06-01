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Торги во вторник начались с роста евро и падения доллара США
01.06.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Евро подорожал, доллар США подешевел, российский рубль не изменился в цене на старте торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:36, евро подскочил в стоимости на 0,17%, доллар США потерял в цене на 0,13%.
В начале торгов 1 июня на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Российская валюта в начале торгов во вторник не изменилась в стоимости и установилась на отметке 3,46 белорусского рубля за 100 рублей.
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