В Беларуси дорожают некоторые жилищно-коммунальные услуги

С 1 июня в Беларуси поднимаются некоторые тарифы на ЖКУ, а также появляется новая строчка в «жировках». Данные изменения предусмотрены указом N490, который Александр Лукашенко подписал еще 24 декабря 2020 года.

С сегодняшнего дня в стране дорожает отопление. Теперь за 1 гигакаллорий тепла придется заплатить Br 21,9245 (до июня было Br 20,6216).

На 6,3% увеличиваются и тарифы на электроэнергию, которая используется для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Тарифы на 1 Гкал холодного водоснабжения и 1 Гкал водоотведения не изменятся и останутся на уровне Br 1,0445 и Br 0,8604.

Сезонно подешевеет техобслуживание дома (элементов здания) – почти на 1 копейку за 1 квадратный метр – с Br 0,1322 до Br 0,1238. Снизится плата за обслуживание лифта – с Br 1,5 до Br 1,43 (за одного проживающего в квартире).

В Минске на Br 0,15 подешевеет вывоз мусора, а в регионах – на Br 0,31.

На Br 0,03 снизится стоимость уборки подъездов.

В «жировках» появится строчка «Услуга по управлению общим имуществом совместного домовладения».

Ранее белорусы уже платили за управление общим имуществом, однако это было включено в тарифы нескольких ЖКУ (техобслуживание дома и лифта и др).

Напомним, прошлое плановое подорожание ЖКУ было с 1 января текущего года.