Нефть, газ и налоговый маневр: о чем договорились Путин и Лукашенко в Сочи

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн - Sputnik. На совещании по вопросам сотрудничества с Россией президент Беларуси Александр Лукашенко подробно рассказал о договоренностях, достигнутых на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Повестка переговоров глав двух государств была определена давно, отметил глава государства. Встреча в Сочи стала продолжением предыдущих контактов на различных уровнях.

Поставки нефти: проблем не будет

Как рассказал Лукашенко, на переговорах затронули тему поставок нефти. Он заверил: обо всем договорились.

"Как минимум мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно", – заявил Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА .

В этом его заверил Владимир Путин. С поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок проблем тоже не будет. Поставки будут идти в запланированных объемах.

Кроме того, лидеры двух стран обсуждали, как минимизировать потери белорусских НПЦ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. Этот вопрос поручено решить правительствам двух стран.

Президент заварил, что "развязки нашли, будем договариваться".

Не могли не обсудить и цены на газ. Лукашенко заверил, что вопрос еще окончательно не закрыт.

"В том плане, что президент (Владимир Путин – Sputnik) мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ. Но мое ощущение такое, что мы можем покупать в России газ в будущем году не выше стоимости этого года", – отметил белорусский лидер.

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