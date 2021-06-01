|
Доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
01.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Сейчас к ситуации на валютном рынке. Доллар на торгах в понедельник подешевел, евро и российский рубль подорожали. Доллар стоит 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля 9 копеек. 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас к ситуации на валютном рынке. Доллар на торгах в понедельник подешевел, евро и российский рубль подорожали. Доллар стоит 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля 9...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)