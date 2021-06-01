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Белорусский бизнес восстанавливается после пандемии
01.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Белорусский бизнес активно восстанавливается после пандемии. Поддержка предпринимательства, будь то создание бизнес-инкубаторов или запуск специальных кредитных продуктов, не сворачивалась и будет продолжена. Особое внимание - регионам. Например, вклад частного сектора в копилку Гродно - это треть бюджета. Благодаря своевременной поддержке, инвестиционная активность не снижалась ни в этом, ни в прошлом году. В областном центре строятся новые объекты и создаются рабочие места.
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Белорусский бизнес активно восстанавливается после пандемии. Поддержка предпринимательства, будь то создание бизнес-инкубаторов или запуск специальных...
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