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Лукашенко: "Белавиа" мы в беде не бросим

01.06.2021 13:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн - Sputnik. Требование президента Беларуси Александра Лукашенко – чтобы у коллектива "Белавиа" была работа и они были уверенными, что государство их не бросит. Об этом глава государства заявил во время совещания по вопросам сотрудничества с Россией.

Президент констатировал, что из-за запретов на полеты в западном направлении у белорусской авиакомпании "есть определенные проблемы", кроме того, "процентов 25 проблем" добавилось в связи с пандемией.

"Ну и государственный бюджет недополучит какие-то копейки в связи с тем, что они не хотят летать над нашей территорией. Мы недополучим гораздо меньше, чем они потеряют, облетая нашу территорию", - уверен глава государства.

Полностью открыть Москву

Президенты Беларуси и России поручили главам Минтранспорта двух стран решить, в какие города РФ "Белавиа" хотела бы летать. Лукашенко дал задание специалистам изучить вопрос рейсов в Сочи, Краснодарский край, а также в Казань.

Президент попросил Путина, чтобы Беларуси полностью открыли Москву, чтобы люди смогли летать туда, куда уже приобрели билеты.

По словам белорусского лидера, главная задача властей – дать работу пилотам и задействовать те борты, которые "мы с таким трудом в непростое время закупали".

"А у нас серьезно обновился парк самолетов. Пилоты у нас классные, молодцы (дай бог не перехвалить). И я обещал, что "Белавиа" мы в беде не бросим. Эту компанию, чего бы нам ни стоило, дело нашей чести поддержать. По всем направлениям", - подчеркнул он.

У "Белавиа" истребителей нет

Белорусский лидер напомнил, что в "Белавиа" работают почти две тысячи человек, которые должны "иметь работу и быть уверенными, что государство их не бросит".

По мнению президента, сотрудники авиакомпании пострадали ни за что.

"Запад допустил крупнейший ляп, связав эту компанию с тем инцидентом". У "Белавиа" истребителей нет, никаких истребителей они не поднимали для того, чтобы якобы посадить этот самолет. Это как минимум ляп – от того, что они поторопились и от неумности какой-то", - сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер считает, что Запад допустил "крупнейший ляп", связав национального авиаперевозчика с аварийной посадкой борта Raynair.
 
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