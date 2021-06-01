Доллар потерял в стоимости, евро подорожал на торгах во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Евро стал дороже, доллар США и российский рубль упали в цене по итогам торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро подскочил в стоимости на 0,19%, доллар США упал на 0,06%, а российский рубль потерял 0,08%. По итогам торгов 1 июня на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,09 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,53 рубля,

100 российских рублей – 3,45 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.