|
Доллар потерял в стоимости, евро подорожал на торгах во вторник
01.06.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Евро стал дороже, доллар США и российский рубль упали в цене по итогам торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро подскочил в стоимости на 0,19%, доллар США упал на 0,06%, а российский рубль потерял 0,08%. По итогам торгов 1 июня на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская валюта же, в свою очередь, во вторник немного потеряла в цене, подешевев на торгах по отношению к белорусскому рублю.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)