«Искра от работающей болгарки попала на сено». Почему загорелась конюшня в Ратомке

Источник материала: realt.by

В Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке сегодня за считанные минуты сгорела конюшня. Пожар ликвидирован. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и Следственный комитет. По словам очевидцев, на место выехал даже министр спорта. Наши корреспонденты прибыли в Центр и спросили у очевидцев о подробностях трагедии.

«Девушки, когда вывели коней, бросились спасать амуницию»

Уже на подъезде к конюшне стоят три машины МЧС. Работники центра делятся о пережитом по телефону с родственниками. Конюшню, а точнее все, что от нее осталось, еще поливают из гидрантов водой пожарные. Кажется, будто все позади, но здесь царит атмосфера тревоги и беспокойства.

Очевидцы, среди которых и работники, и учащиеся центра, стоят группками недалеко от места происшествия и перебирают в памяти воспоминания о пожаре.

Комментировать ситуацию большинство из них наотрез отказываются. Молодая девушка, которая работает здесь около пяти лет (пожелала остаться анонимной) решается поговорить.

- Я ничего не увидела, приехала уже к концу пожара. Как мне сказали, загорелось сено за конюшней, пытались потушить, но ветер мгновенно разнес огонь. Буквально в считанные минуты загорелась сама конюшня. Пожарные приехали быстро, они тушили, но уже все сгорело. Девушки выводили коней, началась паника, кони подрались, выбежали, ускакали ближе к вокзалу. Девушки молодцы, оперативно сработали. А когда вывели коней, бросились спасать амуницию.

Девушка с трудом скрывает волнение за животных за улыбкой:

- Думаю, лошадей перевели на конный завод неподалеку в свободные места. Сейчас в любом случае этим будут заниматься.

Она также услышала от коллег версию о том, что в конюшне могла закоротить проводка.

- По-моему на этой же конюшне когда-то давно был пожар, но его быстро потушили, - добавила она. "Большинство коней мы не удержали. Но их всех уже нашли"

Рядом слышим, как четыре девочки-подростка обсуждают подробности. Как выяснилось, они занимаются в центре конным спортом. Одна из них говорит:

- Друзья нашей подруги рассказали, что видели, как кто-то бросил окурок возле сена.

В то время, как начался пожар они расседлали лошадей.

- К нам забежали тренера и начали кричать, чтобы мы бросили все, потому горит конюшня. И чтобы мы бежали помогать. Большинство коней мы не удержали. Но их всех уже нашли.

Юные героини признаются, что им было очень страшно. К тому же рядом возле конюшни находится их раздевалка. У многих из людей началась истерика.