На улице Карвата в Степянке построят еще две «высотки» эконом-класса. Стоимость «квадрата» − от $ 1000

Итак, согласно декларации, в Степянке будут возведены два дома жилой серии М111-90 на 19 и 16 этажей. Генеральным подрядчиком строительства выступает государственное домостроительное предприятие ОАО «МАПИД».

Всего в двух домах будет 245 квартир: 35 однокомнатных, 107 двухкомнатных, 103 трехкомнатных. Большинство квартир будут сдаваться без отделки. «Дольщики» также должны будут приобретать места в паркинге.

Согласно опубликованной информации, квартиры в домах будут предложены как для коммерческой реализации, так и тем, кто стоит на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.