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На улице Карвата в Степянке построят еще две «высотки» эконом-класса. Стоимость «квадрата» − от $ 1000

01.06.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На улице Карвата в Минске продолжается строительство жилого комплекса из пяти домов по программе «Доступное жилье». Три дома первой очереди 10В, 10Б и 10А были введены в эксплуатацию еще в 2018 году. Сейчас застройщик − компания «БАРЭФ» в лице «Вива Капитал» − приступает к строительству еще двух панелек эконом-класса. Соответствующая проектная декларация опубликована сегодня в газете «Минский курьер».

На улице Карвата в Степянке построят еще две «высотки» эконом-класса. Стоимость «квадрата» − от $ 1000

Итак, согласно декларации, в Степянке будут возведены два дома жилой серии М111-90 на 19 и 16 этажей. Генеральным подрядчиком строительства выступает государственное домостроительное предприятие ОАО «МАПИД».

Всего в двух домах будет 245 квартир: 35 однокомнатных, 107 двухкомнатных, 103 трехкомнатных. Большинство квартир будут сдаваться без отделки. «Дольщики» также должны будут приобретать места в паркинге.

Согласно опубликованной информации, квартиры в  домах будут предложены как для коммерческой реализации, так и тем, кто стоит на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

На улице Карвата в Степянке построят еще две «высотки» эконом-класса. Стоимость «квадрата» − от $ 1000

По первой проектной декларации застройщик предлагает 50 квартир.

Стоимость «квадрата» для всех желающих:

- однокомнатные квартиры − 2500 рублей,

- двухкомнатные (44,24  −  55,30 м.)  − 2600 рублей,

- двухкомнатные (60,33 — 62,58 м.) − 2600 рублей,

- трехкомнатные (60,07 − 63,7 м.) − 2700 рублей,

- трехкомнатные (77,78 − 81,21 м.) − 2500 рублей.

Условия оплаты: уплата цены договора (цены объекта долевого строительства) производится дольщиком единовременно не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации договора создания объекта долевого строительства в местном исполнительном и распорядительном органе.

По соглашению сторон уплата цены договора (цены объекта долевого строительства) может быть произведена дольщиком поэтапно в установленный договором период по графику платежей.

Кроме того, 5 квартир застройщик выделит для многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов Минска. Заключение договоров с данной категорией граждан осуществляется исключительно на основании соответствующего решения Мингорисполкома и направлений, выданных во исполнение данного решения администрациями районов.

Начало строительства домов – апрель 2021 года, окончание – марта 2023 года. 

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Теги: Минск
 
 
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На улице Карвата в Минске продолжается строительство жилого комплекса из пяти домов по программе «Доступное жилье». Три дома первой очереди 10В, 10Б и 10А были...
 
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