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На улице Карвата в Степянке построят еще две «высотки» эконом-класса. Стоимость «квадрата» − от $ 1000
01.06.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На улице Карвата в Минске продолжается строительство жилого комплекса из пяти домов по программе
Итак, согласно декларации, в Степянке будут возведены два дома жилой серии М111-90 на 19 и 16 этажей. Генеральным подрядчиком строительства выступает государственное домостроительное предприятие ОАО «МАПИД».
Всего в двух домах будет 245 квартир: 35 однокомнатных, 107 двухкомнатных, 103 трехкомнатных. Большинство квартир будут сдаваться без отделки. «Дольщики» также должны будут приобретать места в паркинге.
Согласно опубликованной информации, квартиры в домах будут предложены как для коммерческой реализации, так и тем, кто стоит на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.
По первой проектной декларации застройщик предлагает 50 квартир.
Стоимость «квадрата» для всех желающих:
- однокомнатные квартиры − 2500 рублей,
- двухкомнатные (44,24 − 55,30 м.) − 2600 рублей,
- двухкомнатные (60,33 — 62,58 м.) − 2600 рублей,
- трехкомнатные (60,07 − 63,7 м.) − 2700 рублей,
- трехкомнатные (77,78 − 81,21 м.) − 2500 рублей.
Условия оплаты: уплата цены договора (цены объекта долевого строительства) производится дольщиком единовременно не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации договора создания объекта долевого строительства в местном исполнительном и распорядительном органе.
По соглашению сторон уплата цены договора (цены объекта долевого строительства) может быть произведена дольщиком поэтапно в установленный договором период по графику платежей.
Кроме того, 5 квартир застройщик выделит для многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов Минска. Заключение договоров с данной категорией граждан осуществляется исключительно на основании соответствующего решения Мингорисполкома и направлений, выданных во исполнение данного решения администрациями районов.
Начало строительства домов – апрель 2021 года, окончание – марта 2023 года.
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На улице Карвата в Степянке построят еще две «высотки» эконом-класса. Стоимость «квадрата» − от $ 1000
На улице Карвата в Минске продолжается строительство жилого комплекса из пяти домов по программе «Доступное жилье». Три дома первой очереди 10В, 10Б и 10А были...
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