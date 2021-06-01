ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Транснефть" получила заявки на нефть в июне только с Мозырского НПЗ

01.06.2021 17:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Российская нефтепроводная компания "Транснефть" получила от производителей заявки на поставки в Беларусь нефти на июнь только на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, сообщил топ-менеджер компании, передают РИА Новости.

© Sputnik / Сергей Ильин
Нефть, газ и налоговый маневр: о чем договорились Путин и Лукашенко в Сочи

"Как вы знаете, наша компания считает транспортировку в соответствии с заявками, которые мы получаем от производителей нефти. А относительно июня... что у нас на сегодняшний день мы имеем – заявки только в отношении Мозырского НПЗ", – сказал он во время телефонной конференции.

Месяц назад СМИ сообщили, что крупные поставщики нефти в республику – "Сургутнефтегаз" и "Роснефть" – могут отказаться от транспортировки сырья на НПЗ "Нафтан" (второй белорусский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Новополоцке), так как опасаются последствий санкций США в отношении концерна "Белнефтехим".

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты возобновляют с 3 июня режим санкций в отношении предприятий, которые входят в состав концерна "Белнефтехим". После этого стало известно, что в мае на белорусские НПЗ будет поставлено 608 тысяч тонн сырья, что, как сообщили в пресс-службе компании "Транснефть", вдвое меньше, чем в апреле.

В свою очередь в пресс-службе ОАО "Нафтан" заверили, что "загрузка завода и выпуск продукции идут в штатном режиме в соответствии с бизнес-планом.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявки в российскую компанию на текущий месяц по транспортировке нефти поступили только с НПЗ в Мозыре.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Доллар потерял в стоимости, евро подорожал на торгах во вторник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by