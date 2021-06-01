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"Транснефть" получила заявки на нефть в июне только с Мозырского НПЗ
01.06.2021 17:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Российская нефтепроводная компания "Транснефть" получила от производителей заявки на поставки в Беларусь нефти на июнь только на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, сообщил топ-менеджер компании, передают
© Sputnik / Сергей Ильин
"Как вы знаете, наша компания считает транспортировку в соответствии с заявками, которые мы получаем от производителей нефти. А относительно июня... что у нас на сегодняшний день мы имеем – заявки только в отношении Мозырского НПЗ", – сказал он во время телефонной конференции.
Месяц назад СМИ сообщили, что крупные поставщики нефти в республику – "Сургутнефтегаз" и "Роснефть" – могут отказаться от транспортировки сырья на НПЗ "Нафтан" (второй белорусский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Новополоцке), так как опасаются последствий санкций США в отношении концерна "Белнефтехим".
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты возобновляют с 3 июня
В свою очередь в пресс-службе ОАО "Нафтан" заверили, что "загрузка завода и выпуск продукции идут в штатном режиме в соответствии с бизнес-планом.
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Заявки в российскую компанию на текущий месяц по транспортировке нефти поступили только с НПЗ в Мозыре.
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