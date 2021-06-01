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Ставка на инновации - Международная выставка "Белагро-2021" открылась в "Великом камне"

02.06.2021 06:31 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня стартовал еще один важный форум "Белагро-2021". Самое значимое событие для аграриев стало еще масштабнее. Выставка разместилась в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Здесь представили новейшие образцы техники, инновационные технологии в АПК, IT-решения для сельского хозяйства. Несмотря на пандемию, не менее насыщенной остается и деловая программа. Подробности - у нашего корреспондента Антона Малюты.

Ставка на инновации прослеживается по всей выставке. "Наука для жизни - технологии для людей!" - лозунг Национальной академии наук. У нее традиционно обширная экспозиция образцов, которые уже внедрены в производство и сельское хозяйство. Новинок тоже хватает, например, использование светодиодов в растениеводстве будут только усиливать.

Но, конечно, больше всего посетителей у стендов с продуктами питания. Десятки производителей и сотни видов продукции как очередное доказательство того, что продовольственная безопасность в стране обеспечена. Более того, географии нашего экспорта насчитывает 116 стран. За пятилетку внешние поставки нарастили почти на треть!

МТЗ презентовал новую модель трактора


Ставка на инновации - Международная выставка "Белагро-2021" открылась в "Великом камне"

За рубежом знают и любят не только наши продукты питания, но и спецтехнику. МАЗ, Гомсельмаш и Амкодор в представлении уж точно не нуждаются. В этом году особое заслуженное внимание - юбиляру. У МТЗ за спиной 75 лет развития, обороты не сбавляли даже в пандемию. Все для того, чтобы успеть занять свободные ниши на рынке. И вот на "Белагро" в этом году представляют новинку - трактор специально для Приволжского федерального округа России.

"Белагро" - хорошая площадка для поиска новых партнеров. Среди посетителей также делегации из-за рубежа, которые будут участвовать в деловой программе. Времени не так много - Белорусская агропромышленная неделя завершится в субботу, 5 июня.


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Сегодня стартовал еще один важный форум "Белагро-2021". Самое значимое событие для аграриев стало еще масштабнее. Выставка разместилась в Китайско-белорусском...
 
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