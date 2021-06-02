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В Беларуси со 2 июня в 15-й раз дорожает автомобильное топливо

02.06.2021 09:33 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Со 2 июня в Беларуси дорожает автомобильное топливо. Как и всегда в последнее время, цена вырастает на одну копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Со 2 июня стоимость 1 литра бензина будет следующей:

  • АИ-92-К5-Евро — Br1,85;
  • АИ-95-К5-Евро — Br1,95;
  • АИ-98-К5-Евро — Br 2,17;
  • Дизтопливо — Br1,95.

Как отметили в концерне, в мае наблюдался восходящий тренд мировых котировок нефти до $68,7 за 1 баррель.

С начала текущего года стоимость нефти для белорусских НПЗ увеличилась на 25,4%, а моторного масла – на 7,6%.

«С учетом мониторинга ситуации на рынке нефти и сопредельных рынках нефтепродуктов, а также экономического состояния НПЗ, концерном принято решение о продолжении ценовой стратегии, предусматривающей еженедельное изменение цен на 1 копейку», - объяснили подорожание в «Белнефтехиме».

Сообщается, что в сопредельных государствах также растет стоимость моторного топлива:

  • в Прибалтике – на 13 – 18 %,
  • в Польше – на 16 %,
  • в Украине – на 10 – 15 %.

Напомним, данное повышение цен на топливо является пятнадцатым в текущем года. Предыдущее произошло 13 мая.

 
 
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Со 2 июня в Беларуси дорожает автомобильное топливо. Как и всегда в последнее время, цена вырастает на одну копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».
 
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