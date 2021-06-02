В Беларуси со 2 июня в 15-й раз дорожает автомобильное топливо

Со 2 июня в Беларуси дорожает автомобильное топливо. Как и всегда в последнее время, цена вырастает на одну копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Со 2 июня стоимость 1 литра бензина будет следующей:

АИ-92-К5-Евро — Br1,85;

АИ-95-К5-Евро — Br1,95;

АИ-98-К5-Евро — Br 2,17;

Дизтопливо — Br1,95.

Как отметили в концерне, в мае наблюдался восходящий тренд мировых котировок нефти до $68,7 за 1 баррель.

С начала текущего года стоимость нефти для белорусских НПЗ увеличилась на 25,4%, а моторного масла – на 7,6%.

«С учетом мониторинга ситуации на рынке нефти и сопредельных рынках нефтепродуктов, а также экономического состояния НПЗ, концерном принято решение о продолжении ценовой стратегии, предусматривающей еженедельное изменение цен на 1 копейку», - объяснили подорожание в «Белнефтехиме».

Сообщается, что в сопредельных государствах также растет стоимость моторного топлива:

в Прибалтике – на 13 – 18 %,

в Польше – на 16 %,

в Украине – на 10 – 15 %.