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В Беларуси со 2 июня в 15-й раз дорожает автомобильное топливо
02.06.2021 09:33 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Со 2 июня в Беларуси дорожает автомобильное топливо. Как и всегда в последнее время, цена вырастает на одну копейку. Об этом
Со 2 июня стоимость 1 литра бензина будет следующей:
Как отметили в концерне, в мае наблюдался восходящий тренд мировых котировок нефти до $68,7 за 1 баррель.
С начала текущего года стоимость нефти для белорусских НПЗ увеличилась на 25,4%, а моторного масла – на 7,6%.
«С учетом мониторинга ситуации на рынке нефти и сопредельных рынках нефтепродуктов, а также экономического состояния НПЗ, концерном принято решение о продолжении ценовой стратегии, предусматривающей еженедельное изменение цен на 1 копейку», - объяснили подорожание в «Белнефтехиме».
Сообщается, что в сопредельных государствах также растет стоимость моторного топлива:
Напомним, данное повышение цен на топливо является пятнадцатым в текущем года. Предыдущее
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Со 2 июня в Беларуси дорожает автомобильное топливо. Как и всегда в последнее время, цена вырастает на одну копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».
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