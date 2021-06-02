Пара из Беларуси «релоцировалась» в Египет и уже несколько месяцев живет в отеле «все включено». Узнали, во что им это обходится

Из квартиры в обычном жилом доме в Хургаде пришлось сбежать

Наша собеседница рассказывает, что прошедшие осень и зима для их семьи выдались тяжелыми: перенесенный ковид и его последствия, много работы и мало жизни, морозы и квартира в унылом спальнике. Захотелось сменить климат и образ жизни.

Татьяна работает в сфере маркетинга и продаж, решает задачи для малого бизнеса: от консультаций до серьезных исследований и разработки стратегий. Владимир – специалист в сфере финансов, работает на Форекс и с криптовалютами.

До переезда ребята жили на съемной квартире в Гомеле вместе с двумя кошками. Котеек гомельчане подобрали на улице за несколько недель до переезда, в 20-ти градусный мороз. Верили, что успеют их подлечить и найти им дом. Так и вышло. Животных удалось пристроить в новые семьи − сейчас у них все хорошо.

Страну для релокейта семья выбирала тщательно, учитывая доступные варианты жилья и цены. Изначально думали о формате «все включено», чтобы в чужой стране не заморачиваться бытовыми вопросами вроде походов в магазин и ремонта. Также учитывали цены на жизнь, погоду в течение года, экологию, политическую обстановку, простоту продления визы, безопасность, ситуацию по ковиду, открытые границы и риск их закрытия, местную культуру, качество интернета, инфраструктуру и медицину.

Среди вариантов был Кипр, Турция, ОАЭ, Испания, Шри-Ланка, Бали, Таиланд, Филиппины, ОАЭ, Алжир, Греция, Черногория и Албания. Больше всего паре хотелось попасть в теплую страну у моря.

− В процессе выбора какие-то страны отпали из-за закрытых границ, какие-то из дороговизны отелей или по другим параметрам. В общем, в финал нашего «конкурса» вышли Турция и Египет. Турции мы предсказали скорый локдаун и видели высокий риск заболеть (а мы уже болели ковидом, было очень тяжело). К тому же большую часть года там совсем не сезон, а цены на жилье вдвое выше Египта. В общем, выбор пал на Красное море.

Татьяна уточняет, что в Египте они были не единожды. Более того – даже был опыт долговременного проживания в 2019 году.

- Если честно, нам не сильно нравятся некоторые местные особенности, культура, местное население. Понятно, что о конференциях, ивентах и театрах мы на время забыли. В то же время, в Египте есть прекрасные приватные локации для жизни и в одиночку, и семьей − курортные зоны, больше похожие на Европу.

Для въезда в страну наши собеседники купили тур с вылетом из Киева (на самолетах из Минска в тот момент свободных кресел уже не было). При этом, путевка с перелетом регулярным авиарейсом Минск-Киев, а затем чартером Киев-Хургада обошлась дешевле, чем аналогичный тур из белорусской столицы.

Кстати, мнение о том, что Египет безвизовый и надо просто оплатить штамп − ошибочно. Очень многих белорусов с билетами на самолеты (без тура и без визы) разворачивают обратно.

− Конечно, можно было «заморочиться» с визой из Москвы, но оно того не стоит. Пакетный тур – это просто, да и в первые дни можно пожить и отдышаться в оплаченном отеле по путевке.