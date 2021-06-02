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Пара из Беларуси «релоцировалась» в Египет и уже несколько месяцев живет в отеле «все включено». Узнали, во что им это обходится
02.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этой зимой Татьяна и Владимир выглянули в окно съемной квартиры в Гомеле и решили, что унылую картинку пора менять. Учитывая плохую погоду (да, и в целом, обстановку в нашей стране) пара задумалась о релокации. Из доступных на тот момент стран выбор пал на Египет. О том, как прошел переезд из Гомеля в солнечную Хургаду, почему для проживания ребята выбрали не квартиру, а отель «все включено», и собираются ли они остаться в Египте насовсем – расскажем в нашем материале.
Из квартиры в обычном жилом доме в Хургаде пришлось сбежать
Наша собеседница рассказывает, что прошедшие осень и зима для их семьи выдались тяжелыми: перенесенный ковид и его последствия, много работы и мало жизни, морозы и квартира в унылом спальнике. Захотелось сменить климат и образ жизни.
Татьяна работает в сфере маркетинга и продаж, решает задачи для малого бизнеса: от консультаций до серьезных исследований и разработки стратегий. Владимир – специалист в сфере финансов, работает на Форекс и с криптовалютами.
До переезда ребята жили на съемной квартире в Гомеле вместе с двумя кошками. Котеек гомельчане подобрали на улице за несколько недель до переезда, в 20-ти градусный мороз. Верили, что успеют их подлечить и найти им дом. Так и вышло. Животных удалось пристроить в новые семьи − сейчас у них все хорошо.
Страну для релокейта семья выбирала тщательно, учитывая доступные варианты жилья и цены. Изначально думали о формате «все включено», чтобы в чужой стране не заморачиваться бытовыми вопросами вроде походов в магазин и ремонта. Также учитывали цены на жизнь, погоду в течение года, экологию, политическую обстановку, простоту продления визы, безопасность, ситуацию по ковиду, открытые границы и риск их закрытия, местную культуру, качество интернета, инфраструктуру и медицину.
Среди вариантов был Кипр, Турция, ОАЭ, Испания, Шри-Ланка, Бали, Таиланд, Филиппины, ОАЭ, Алжир, Греция, Черногория и Албания. Больше всего паре хотелось попасть в теплую страну у моря.
− В процессе выбора какие-то страны отпали из-за закрытых границ, какие-то из дороговизны отелей или по другим параметрам. В общем, в финал нашего «конкурса» вышли Турция и Египет. Турции мы предсказали скорый локдаун и видели высокий риск заболеть (а мы уже болели ковидом, было очень тяжело). К тому же большую часть года там совсем не сезон, а цены на жилье вдвое выше Египта. В общем, выбор пал на Красное море.
Татьяна уточняет, что в Египте они были не единожды. Более того – даже был опыт долговременного проживания в 2019 году.
- Если честно, нам не сильно нравятся некоторые местные особенности, культура, местное население. Понятно, что о конференциях, ивентах и театрах мы на время забыли. В то же время, в Египте есть прекрасные приватные локации для жизни и в одиночку, и семьей − курортные зоны, больше похожие на Европу.
Для въезда в страну наши собеседники купили тур с вылетом из Киева (на самолетах из Минска в тот момент свободных кресел уже не было). При этом, путевка с перелетом регулярным авиарейсом Минск-Киев, а затем чартером Киев-Хургада обошлась дешевле, чем аналогичный тур из белорусской столицы.
Кстати, мнение о том, что Египет безвизовый и надо просто оплатить штамп − ошибочно. Очень многих белорусов с билетами на самолеты (без тура и без визы) разворачивают обратно.
− Конечно, можно было «заморочиться» с визой из Москвы, но оно того не стоит. Пакетный тур – это просто, да и в первые дни можно пожить и отдышаться в оплаченном отеле по путевке.
Для того, чтобы легально находиться в стране не в качестве туриста, Татьяна шутит, что надо стать законной супругой гражданина Египта. Помимо этого, есть возможность получения резидентской визы по праву владения недвижимостью, но это лишь возможность, резидентство не гарантировано.
− Большинство наших соотечественников живут здесь с турвизами, и это не плохо. Визу в аэропорту ставят на месяц, а затем ее можно продлевать на основании договора аренды жилья. Права туристов здесь никак не ущемляются: можно снимать/покупать жилье, отдавать детей в школы и сады, арендовать авто, свободно перемещаться по стране. Для «перевизы» раз в год или реже надо выезжать из Египта. К примеру, многие летают на день в Стамбул. Это недорого. В том же Таиланде «перевизу» надо делать каждые 3 месяца. Правда, при вылете куда-либо египетская виза аннулируется, и все начинается сначала. Ну, и работать официально здесь можно только при наличии рабочей визы.
Что касается вариантов проживания, то ребята испробовали на себе все, кроме отдельно стоящей виллы со своими бассейнами.
В 2019 году, когда семья «зимовала» в Египте первый раз, они успели пожить и в компаунде (комплексе апартаментов), и в съемной квартире, и в пятизвездочном отеле. У каждого жилья были свои плюсы и минусы. Больше всего белорусам запомнился отель Stella Makadi в бухте Макади Бэй. Там Татьяна и Владимир сняли шале − микро-виллу, состоящую из 2-х комнат, кухни, большой ванной и огромной террасы. Среди плюсов отеля − хорошие шоу по вечерам, огромный пляж и большой живой риф. Среди минусов – ближайший магазин в 25 километрах через пустыню.
А вот из квартиры в обычном жилом доме в Хургаде нашим соотечественникам пришлось сбежать:
− Во-первых, летом от перегрузки происходят отключения электроэнергии, а вместе с ней и воды, которая подается наверх насосами в каждом доме отдельно. Во-вторых, там все время шумно: под окнами ездят фермеры на ослах и орут в рупор, призывая купить у них картофель и лук, рядом с ослами гремят продавцы газовых баллонов. Почти везде есть «недострои» и от них тоже постоянный грохот. В-третьих, при выходе из такого дома встречаешь и мусор, и стаи бездомных животных, и местных, орущих тебе что-то из окон. Кроме того, живя в обычных домах в Египте, почти со 100% вероятностью по 5 раз в день и даже ночью вы будете слышать очень громкие призывы на молитвы. Мечети тут повсюду, и дополнительно на жилые дома вешают громкие рупоры. Такой может оказаться у вас над окном, и ничего с этим не сделаешь.
В этот раз белорусы ехали в Египет с четким пониманием, что хотят жить в отеле, работающем по системе «AllInclusive».
Плюсы и минусы отеля «все включено»
− Учитывая наше нежелание контактировать с местным населением, отель показался нам идеальным вариантом. Мы много работаем, часто решаем стратегические вопросы и прерываться по 4 раза в день на мысли «что приготовить», «где купить» и «кому потом мыть посуду» совсем не хотелось. У нас обоих свой бизнес, сейчас мы работаем над запуском нового проекта, поэтому делегирование бытовых вопросов стало главным принципом переезда. К тому же, в Египте самые низкие цены на «олинклюзив». В Турции All стоит вдвое дороже, а в Таиланде − втрое.
Итак, среди плюсов Татьяна отмечает следующие:
− первая линия, вид на море, частный пляж. В Египте довольно трудно поселиться так, чтобы видеть сады, бассейны или море без недостроев и мусорок. Свободных облагороженных береговых линий нет, все расчерчено по метрам. Есть немного частных пляжей: эконом и дорогих, несколько общественных (почти бесплатных), а все остальное принадлежит отелям и 6-8 компаундам.
− большая территория. Есть где прогуляться, много локаций, чтобы посидеть в тишине или поработать с ноутбуком. Все это на приватной территории и без посторонних. Снаружи отеля в таких посиделках мало приятного. Люди, обитающие на улицах целыми днями, очень приставучие. Хорошее кафе найти непросто. К тому же, абсолютно везде курят.
− «все включено». Сидишь часами, увлеченно что-то делая, проголодался – пошел, поел, а потом просто вышел из-за стола, оставив всю посуду. Никаких хлопот. За это время в номере уже убрали, постель заменили, принесли воду, чайный набор. Можно часами сидеть где-то за столиком, работать и пить несчетное количество чая, кофе, напитков. В кафе в городе это обошлось бы в 15-20$. С алкоголем в разы дороже, но мы не пьем.
− хорошая спорт-инфраструктура: тренажерный зал, теннисные и сквош корты, бассейны, анимация (йога, танцы) и даже аквапарк. Не надо никуда выходить и ехать. Даже самые ленивые будут тут хоть немного заниматься спортом.
− очень разнообразное питание, много разных тематических ресторанов. Дома столько не наготовишь и не накупишь.
Все вышеперечисленное позволяет не уставать, не скучать от однообразия сидения в одной квартире и посвящать много времени важным делам.
Да, аренда квартиры − это самый бюджетный вариант. Можно снять жилье в обычном доме за 100-300$, но если добавить сюда расходы на такси, пляжи, спортзалы/бассейны, еду, напитки, кафе, коммуналку с кондиционером 24/7, то получится не намного дешевле, чем бюджетный отель.
В низкий сезон большая часть хороших отелей 4* стоит по 800-1100$ за месяц. Если выбирать симпатичную полностью укомплектованную квартиру с 2 спальнями, или односпальную с очень хорошим оформлением, то заплатить придется 450-650$. В курортном районе Сахль Хашиш − 550-800$. В итоге, самая недорогая квартира со всеми расходами обойдется в сумму от $800 и выше.
Если говорить о хороших «пятерках» только для взрослых, то их стоимость может быть от 3-4 тысяч долларов в месяц и выше.
Но минусы тоже есть:
− твоя приватная зона − только твой номер, состоящий из одной спальни. Этого мало, хочется иметь вторую комнату типа гостиной. В отеле за это удовольствие придется доплатить 50-70% цены проживания. Нам еще повезло, у нас есть огромная терраса над морем. А вот семьям с ребенком или двумя придется брать большой номер, а это намного дороже.
− в общественных зонах может быть шумно, многолюдно, занято, не убрано и т.д. Особенно тяжело из-за большого количества маленьких детей: истерики на каждом шагу. При большой загрузке отеля становится совсем тяжело: не исключены очереди в ресторанах и на барах, толпы, шум. Подобного нет только в отелях уровня гранд селект или премиум селект (либо даже “премиум + только для взрослых”), правда и стоят они в 2-3 раза больше.
− здесь есть режим - все питание по расписанию. Проспал завтрак − жди обед. Поздно вечером проголодался − тоже не поешь. Мы покупаем непортящиеся продукты для перекусов в небольших магазинчиках при отелях. Но есть и отели ultra ALL inclusive – дорогие.
Татьяна советует подходить к выбору отеля максимально основательно. Не стоит брать отель на долгий срок наобум или только по картинкам в интернете. Лучше заехать в отель на сутки и далее уже определяться на местности: пройтись, осмотреться, изучить понравившиеся отели подробно (кстати, в некоторые египетские гостиницы не только пускают погулять, но и проводят экскурсии для потенциальных гостей).
Если говорить о ценах, то до пандемии жизнь в Египте, по словам белоруски, была на 30% дешевле, чем в РБ. Сейчас из-за инфляции рубля цены практически сравнялись. При этом, если овощи и фрукты тут дешевле, то молоко и мясо, наоборот, дороже, чем в Беларуси. Конечно, в Египте трудно купить что-то привычное: творог, гречку, сгущенку, халву подсолнечную, салями, вяленую рыбу, зефир или бурый рис. Не продается в местных магазинах и алкоголь. Также на курорте довольно скудный выбор известных брендов косметики и привычной европейской одежды. Все это Татьяна советует везти из дома. А вот медицинские препараты в Египте дешевле, чем в РБ, и хорошего качества.
В целом, по примерным подсчетам самостоятельная жизнь в Египте на двоих обойдется в минимум 800$ в месяц без учета вредных привычек и развлечений. В недорогом отеле – от 1700$ с учетом всех расходов (мед.страховка, косметика, интернет и т.д.)
− Изменилось ли ваше мнение о Египте после нескольких месяцев жизни в этой стране? Что нового открыли?
− Наше мнение об этой стране сформировалось еще в 2019 году. Конечно, я больше узнала про обыденную жизнь египтян, про их мировоззрение, оценила их уровень эрудиции (к примеру, подавляющее большинство людей даже с высшим образованием не знают, сколько людей живет на планете, или кто такой Стив Джобс).
Многие славянские девушки выходят здесь замуж, растят детей, но я бы так не смогла. У меня вызывает шок даже обычная прогулка по улице − хочется поскорее попасть на территорию отеля и выдохнуть. Правда, это касается Хургады − здесь есть вопросы с чистотой улиц, с бездомными животными и не очень культурными людьми.
В той же Александрии, где мы также побывали, намного больше образованных современных людей, благоустроенных квартир, хороших заведений и разнообразных ТРЦ. Там на улицах никто не кричит тебе вслед, не пристает, не пытается познакомиться с «богатой иностранкой» (для египтян любая «агнобея» − иностранка богатая, просто потому что из «европы», а там зарплаты намного выше).
«Это у вас там локдаун, а у нас ковида нет»
Кстати, к пандемии в Египте относятся примерно так же, как у нас. По словам Татьяны, люди здесь не воспринимают опасность всерьез, считая, что у них короны нет или это просто какая-то «простуда». О том, что «Это у вас там локдаун и мощный вирус, а у нас ковида нет», белорусы слышали от сотрудников отеля, в такси и от знакомых. Ребятам даже приходилось делать замечания по поводу отсутствия у сотрудников перчаток, масок, несоблюдения дистанцирования, нестабильную обработку столов и пустых емкостей для антисептика.
− Последней каплей стало то, что в отель пускают местных жителей без ПЦР теста, они стоят в очередях со всеми, обедают в том же ресторане. Тогда мы очень серьезно надавили на менеджера, который был уверен в полном соблюдении всех мер предосторожности, и ситуация улучшилась.
Что касается ограничений, то среди них − въезд в страну по ПЦР, масочный режим в городе (соблюдается не всеми и не везде), закрытие крупных объектов типа кинотеатров и частично общественных пляжей, запрет на сбор больших групп в праздники. При этом, уточняет собеседница, эти же группы могут спокойно прийти в отель и шумно отмечать праздники с утра до ночи.
− Татьяна, посоветовали бы вы Египет для релокейта? Зимовки?
− Для переезда славянской семьи на длительное время или навсегда − нет. Мне кажется, интегрироваться в местное общество и культуру непросто. Все-таки мы – очень разные. К тому же, стоит учитывать, что здесь практически нет высокооплачиваемой работы, а после пандемии – работы вообще нет. Почти все наши соотечественники, живущие здесь, либо работают удаленно, либо занимаются недвижимостью, либо заняты в туризме.
А вот для зимовки или временной перезагрузки Египет − хорошее место. В Беларуси тем же стартаперам в холодное время нелегко. Когда за окном белорусские «минус 20» и постоянно темно, а все питание − доставка фастфуда или пельмени, то это только утяжеляет состояние. Здесь же можно легко развеяться, буквально смыть стрессы и зарядиться энергией. Сказочное море, вечное лето, ухоженные туристические зоны и атмосфера вечных каникул. При этом стоит знать, что зимой здесь не жарко: ночью 12-18, днем 20-27. Отопления в домах нет, поэтому в помещении может быть прохладно. Нужна система обогрева, или окна на солнечную сторону. Те, кто живут здесь, зимой на море не ходят − слишком холодно, а вот приехавшим впервые − будет комфортно.
Летом пара не собирается покидать Египет. Правда, так как в отеле становится все больше туристов, в том числе и местных с большим количеством детей, Таня и Володя думают переехать в апарт-отель в курортном районе Сахль Хашиш. Это – дорогой закрытый город-курорт, больше напоминающий Европу, чем Египет. Там всего 13-15 отелей, все на 1-й линии, все идеально чисто и красиво, люди ездят на гольф-карах, есть хорошие кафе и рестораны. Что касается цен на проживание на данном курорте, то они значительно выше, чем в Хургаде.
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Пара из Беларуси «релоцировалась» в Египет и уже несколько месяцев живет в отеле «все включено». Узнали, во что им это обходится
Этой зимой Татьяна и Владимир выглянули в окно съемной квартиры в Гомеле и решили, что унылую картинку пора менять. Учитывая плохую погоду (да, и в целом, обстановку...
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