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БелАЗ договорился о поставках техники российским угольщикам
02.06.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн – Sputnik. БелАЗ договорился о поставках 48 единиц техники российским угольщикам, сообщила пресс-служба белорусского предприятия.
Представители жодинского предприятия участвуют в главной угольной выставке года "Уголь России и Майнинг" в Новокузнецке. Параллельно с партнерами и потенциальными покупателями самосвалов обсуждают текущие вопросы.
Так, были подписаны соглашения о намерениях и договорах на поставку 48 единиц техники БелАЗ на общую сумму порядка 5,4 миллиарда рублей с ООО "Угли Кузбасса", АО "СУПК", Акционерное общество "Прокопьевский угольный разрез" (ООО "МелТЭК").
Притом машины российским предприятиям нужны грузоподъемностью от 55 до 130 тонн.
Также представители белорусского предприятия провели переговоры с АО ХК "СДС-Уголь" и наметили перспективы дальнейшего взаимодействия по поставкам карьерной технике БелАЗ, запасных частей к ней, оказанию сервисных услуг, а также по возможной кооперации между холдингами.
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Белорусы участвуют в главной угольной выставке года "Уголь России и Майнинг" в Новокузнецке, где уже получили крупный заказ.
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