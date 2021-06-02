ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БелАЗ договорился о поставках техники российским угольщикам

02.06.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. БелАЗ договорился о поставках 48 единиц техники российским угольщикам, сообщила пресс-служба белорусского предприятия.

Представители жодинского предприятия участвуют в главной угольной выставке года "Уголь России и Майнинг" в Новокузнецке. Параллельно с партнерами и потенциальными покупателями самосвалов обсуждают текущие вопросы.

Так, были подписаны соглашения о намерениях и договорах на поставку 48 единиц техники БелАЗ на общую сумму порядка 5,4 миллиарда рублей с ООО "Угли Кузбасса", АО "СУПК", Акционерное общество "Прокопьевский угольный разрез" (ООО "МелТЭК").

Притом машины российским предприятиям нужны грузоподъемностью от 55 до 130 тонн.

Также представители белорусского предприятия провели переговоры с АО ХК "СДС-Уголь" и наметили перспективы дальнейшего взаимодействия по поставкам карьерной технике БелАЗ, запасных частей к ней, оказанию сервисных услуг, а также по возможной кооперации между холдингами. 

Читайте также: 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы участвуют в главной угольной выставке года "Уголь России и Майнинг" в Новокузнецке, где уже получили крупный заказ.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Доллар США вырос в цене, российский рубль подешевел на старте торгов в среду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by