БелАЗ договорился о поставках техники российским угольщикам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. БелАЗ договорился о поставках 48 единиц техники российским угольщикам, сообщила пресс-служба белорусского предприятия.

Представители жодинского предприятия участвуют в главной угольной выставке года "Уголь России и Майнинг" в Новокузнецке. Параллельно с партнерами и потенциальными покупателями самосвалов обсуждают текущие вопросы.

Так, были подписаны соглашения о намерениях и договорах на поставку 48 единиц техники БелАЗ на общую сумму порядка 5,4 миллиарда рублей с ООО "Угли Кузбасса", АО "СУПК", Акционерное общество "Прокопьевский угольный разрез" (ООО "МелТЭК").

Притом машины российским предприятиям нужны грузоподъемностью от 55 до 130 тонн.

Также представители белорусского предприятия провели переговоры с АО ХК "СДС-Уголь" и наметили перспективы дальнейшего взаимодействия по поставкам карьерной технике БелАЗ, запасных частей к ней, оказанию сервисных услуг, а также по возможной кооперации между холдингами.

Читайте также: