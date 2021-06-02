Доллар США вырос в цене, российский рубль подешевел на старте торгов в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Евро не изменился в стоимости, доллар США подорожал, российский рубль стал дешевле в начале торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10:15, доллар США подскочил в стоимости на 0,19%, российский рубль подешевел на 0,03%.

В начале торгов 2 июня на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,09 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,54 рубля,

100 российских рублей – 3,45 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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